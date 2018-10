Spunta la carta Le Pen per guidare la nuova Ue, ma ora il leader è Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 10:00

Il ribaltamento è sotto gli occhi di tutti. Prima la super-leader era Marine e Matteo, con una Lega ridotta al lumicino, si avviava (era il 2014) a Parigi sperando di strappare qualche attenzione dalla Le Pen. E lei: «Salvini è venuto a vedermi, e mi ha chiesto di fare un selfie con me». Adesso è lui, il capo della Lega, il super-leader lanciatissimo e lei sembra un po' a rimorchio di Matteo. «Dove possono controfirmare la cosa che ha appena detto Salvini?», «Come ha detto Salvini...», «Parafrasando l'affermazione di Salvini...». Lei è politicamente più ammaccata di lui: non ha varcato le porte dell'Eliseo, mentre Matteo è a Palazzo Chigi per ora da vice, e i rapporti di forza all'Europarlamento che adesso vedono in vantaggio il Rassemblement National di Le Pen sembrano destinati a cambiare in favore di «Matteo». Il quale punta ad avere la Le Pen come frontwoman, come candidata presidente della Ue, alle elezioni di maggio. Lei nicchia. La discussione è in corso. Ma una donna alla guida dello schieramento sovranista - il Fronte delle libertà sarà l'etichetta per l'assalto al fortilizio di Bruxelles ma la partita non sarà facile perché Ppe e Pse più Liberali nei sondaggi reggono e le divisioni interne ai populisti dei vari Paesi non mancano - sembra la novità politica da gettata sul piatto.