«Ora cambiamo i vincoli dell'Europa», ma Salvini frena i suoi sulla crisi di governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 28 Maggio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviati i festeggiamenti dell'altra notte, i rosari baciati, i selfie di ringraziamento al popolo leghista, nella Lega cresce il fronte del voto subito per passare all'incasso e stringere un nuovo patto nel centrodestra. Salvini però frena: «Ho sentito Conte, nostra lealtà mai messa in discussione. Nessun ribaltamento del contratto di governo. Basta che venga fatto bene e in fretta quanto scritto. I tentennamenti devono essere acqua passata». Il vicepremier detta però le condizioni. Nessuno ha la golden share ma da oggi la linea passa dalla Lega, non ci sarà più un caso Siri, il refrain'. Poco importa quindi che M5s abbia la maggioranza in Cdm e il gruppo piu' nutrito in Parlamento.L'agenda è quella che conta e non si accetterà più la strategia dei rinvii oppure dei no. Il primo messaggio che invierà al capo politico del Movimento riguarderà la giustizia. Ovvero basta con il giustizialismo, serve una riforma che vada nella direzione invocata dai cittadini non dalla magistratura, occorre smantellare la burocrazia, mettersi dalla parte degli amministratori non delle toghe. «Se dovessero ancora alzare dei muri i 5Stelle si assumeranno la responsabilità di rompere», il leitmotiv. La prima prova della coesione giallo-verde si verificherà giovedì quando dovrebbe arrivare la sentenza su Rixi per la vicenda delle spese pazze in Liguria.