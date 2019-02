M5S riparte verso le Europee: prof e attivisti dopo la doppia debacle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 07:00

Imprenditori, professionisti, ma anche attivisti di provata fede stellata dal curriculum rispettabile. Dopo il doppio ko in Abruzzo e Sardegna, Luigi Di Maio va all-in sulla società civile per tentare il grande rilancio del Movimento al tavolo delle Europee, e rinsaldare così i rapporti altalenanti con i ceti produttivi nazionali. Sono quasi 3mila gli aspiranti eurodeputati a Cinque Stelle pronti a contendersi un posto al sole a Strasburgo: mille arrivano dal Sud. Ma nella lista finale che sarà presentata il 26 maggio ne resteranno soltanto 76. Settantuno saranno prescelti tra gli idonei a maggioranza dal popolo di Rousseau pochi giorni prima del voto. I selezionati saranno valutati per titoli: previsti nove bonus-punteggio che comprendono qualità del curriculum, titolo di studio, conoscenza dell'inglese (minimo livello B2), ma anche meriti speciali per i supercompetenti che vantano un alto livello di specializzazione in un determinato campo professionale o di ricerca o esperienze lavorative di eccellenza. Un bonus aggiuntivo arriverà infine anche per gli attuali 15 europarlamentari del M5s: della spedizione per Strasburgo faranno senz'altro parte Pierluigi Pedicini e Ignazio Corrao.