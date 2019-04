Resa dei conti nei cinquestelle: silurati altri due candidati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Aprile 2019, 07:00

Finale con brivido. Rotolano le teste di Nazaria e Chimenti, altri due eurocandidati stellati esclusi tra sospetti e misteri. Dopo le voci di brogli circolate nella serata di martedì, salta la candidatura di Aniello Nazaria dalla lista Sud per le Europee che il M5s ha depositato ieri alla Corte di Appello di Napoli. Voti gonfiati, profili fasulli creati ad hoc per accrescere ad arte i consensi. L'accusa rivolta al militante di San Prisco, ingegnere casertano molto stimato dagli attivisti, è molto simile a quella che era costata il pass per Bruxelles al medico di Marcianise Francesco Mennella (che ha seccamente negato il dolo) dopo il primo turno. «Erano arrivate sul suo conto numerose segnalazioni di attivisti che come da prassi sono state verificate: siamo in presenza di un altro caso Mennella», confermano fonti interne del Movimento. Uomo più votato in Campania e terzo in assoluto nel Meridione, Nazaria si era piazzato al settimo posto con 925 voti nella lista Sud, a ridosso dei big uscenti Ferrara, Adinolfi, D'Amato e Pedicini. Ma il militante ieri si è trincerato nel silenzio. A rendere il giallo ancora più intricato è tuttavia il nome prescelto per sostituirlo. A prendere il posto di Nazaria è infatti l'abruzzese Valeria Di Nino. Che era arrivata ventitreesima al secondo turno, ma ottiene il pass per Bruxelles nonostante fosse stata preceduta su Rousseau da cinque candidati più votati. Giallo anche sulla ghigliottina a Cinque Stelle scattata ieri all'improvviso per Otello Chimenti, militante crotonese che aveva concluso al sedicesimo posto la corsa su Rousseau. A subentrargli è infatti Stefania Gentile, attivista molisana che si era piazzata trentesima. In teoria - è la lettura che arriva da fonti interne del Movimento in punta di regolamento - la donna si sarebbe guadagnata il ticket per l'Europa a fronte delle regole interne sulle preferenze regionali, che prevedono almeno un rappresentante per ogni regione che fa parte della circoscrizione.