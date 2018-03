Scintille tra M5S e Lega, è Cottarelli il papa straniero che può mettere tutti d'accordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Marzo 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 10:01

«Se Matteo fa l'accordo per governare da solo con Di Maio consegna una volta per tutte il Paese ai 5 Stelle». È questo il messaggio che ieri mattina Silvio Berlusconi ha fatto recapitare a Salvini tramite i suoi sherpa, Licia Ronzulli e Niccolò Ghedini. «Matteo deve tenere bene a mente ha spiegato l'ex premier che alle consultazioni ci va con la maggioranza relativa solo grazie ai voti di Forza Italia, da solo ha invece quasi la metà dei consensi dei 5 Stelle e finirebbe per fare la stampella di un governo grillino». Un ragionamento che poi è stato approfondito anche nel corso delle due riunioni, alla Camera e al Senato, che ieri hanno eletto i nuovi capigruppo forzisti. «Se Salvini abbocca al gioco di Di Maio di dividere la Lega da Forza Italia è l'analisi che Berlusconi ha affidato ai suoi parlamentari Di Maio vincerà le prossime elezioni a mani basse perché non avrebbe competitor con un centrodestra diviso e un Pd in caduta libera».La strategia è già impostata: in prima battuta il centrodestra si presenterà compatto dal presidente Mattarella rivendicando, in nome della maggioranza relativa alle Camere, che l'incarico di primo ministro sia affidato direttamente a Salvini. Ipotesi che però il Movimento 5 Stelle tenterà di contrastare in ogni modo perché, nella partita a poker dei prossimi giorni, l'obiettivo reale sarà cercare di acuire le tensioni in corso tra il Carroccio e Forza Italia. È per questo che le truppe di Berlusconi e Salvini stanno tentando di mettere a punto una exit-strategy: individuare un possibile candidato esterno dell'area di centrodestra in grado di sparigliare le carte nelle trattative con i 5 Stelle. In questo caso il primo nome della lista «per mettere in difficoltà Di Maio» è Carlo Cottarelli, l'uomo a cui Renzi aveva affidato il compito di tagliare i costi dello Stato. Cattolico, originario di Cremona, l'ex commissario alla spending review è visto di buon occhio sia dai leghisti che da Forza Italia. L'incognita sarebbe rappresentata dallo stesso Cottarelli che in realtà sarebbe maggiormente tentato dall'incarico se il prossimo governo sbocciasse da un accordo tra i 5 Stelle e il Pd. «Effettivamente sulla redistribuzione del reddito, sulle tematiche ambientali e spese militari fa sapere Cottarelli i grillini e il Pd sono molto più affini».