Grandi alleanze dopo il voto: il Quirinale pronto a lanciare la rete

Lunedì 26 Febbraio 2018, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 17:47

«Se non ci sarà una maggioranza chiara, credo che sia necessario approvare una nuova legge elettorale». La «personale» opinione che Walter Veltroni esprime sul palco del teatro Eliseo con a fianco Paolo Gentiloni, fotografa una delle poche certezze della campagna elettorale. Un esito analogo, lo stallo, si è avuto mesi fa in Germania, ma a Berlino nessuno ha iniziato a scrivere quella «pagina bianca», evocata tempo fa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cominciando a parlare di legge elettorale. Così come di ritorno al voto si è parlato solo il primo giorno. Piuttosto si è costruita una complicata alchimia tra Cdu e Spd grazie ad un programma di riforme che - secondo i sottoscrittori - dovrebbero riportare presto la Germania al suo ruolo di grande potenza svuotando le ragioni del successo della destra di Afd.Al Nazareno sono convinti che avviare la legislatura parlando di Rosatellum o dell'elezione diretta del presidente della Repubblica», rilanciata ieri da Silvio Berlusconi, rischia di riproporre il film della scorsa legislatura fatto di saggi e di un referendum finito male. Diverso è partire dalla volontà espressa da tutte le forze politiche di essere forza di governo e quindi pronti a fornire il proprio contributo a costruire una maggioranza e un governo in grado di rispondere alle esigenze del Paese. All'orizzonte, da parte del Quirinale, non c'è nessun nuovo arco costituzionale che include e al tempo stesso esclude. In questo senso la distinzione fatta ieri in tv dall'Annunziata da Di Maio tra Giorgio Napolitano («ci detestava») e Sergio Mattarella («non può essere definito di sistema»), conferma il buon rapporto che c'è ora tra M5S e Colle.