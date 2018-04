«Dal piccolo Molise viene una nuova e pesante sconfitta. Rispetto alle regionali del 2013 il centrosinistra perde 56.828 elettori, con un crollo di 31,4 punti percentuali. Adesso il PD, che il 4 marzo scorso era al 15,2, scende al 9% e LeU passa dal 3,7 al 3,3. Un disastro: è in discussione l'esistenza stessa di una sinistra rappresentativa e di un centrosinistra come forza di governo. Che cos'altro deve succedere per avere una seria riflessione ed una reazione all'altezza della situazione?». Se lo chiede Antonio Bassolino in un post su Facebook.

Martedì 24 Aprile 2018, 16:09

