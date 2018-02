Mezzogiorno, la svolta di Renzi: «Ho cambiato idea, servono misure straordinarie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Febbraio 2018, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 15:22

«Le elezioni si fanno sui voti e sui programmi e non sui sondaggi. La sondaggiocrazia nelle ultime tre elezioni non ne ha azzeccate molte».«Dico che un leader politico parla dei problemi della gente. Io ho un obiettivo: quello di fare del Pd il primo partito in Italia e numericamente il primo gruppo parlamentare. Sono molto contento della fiducia di cui gode il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Non ho nessun problema con Emma Bonino, solo idee diverse, tant'è che non siamo nello stesso partito».«Sì. E per questo lavoreremo in questi quindici giorni».«Spero che le liste Insieme, Più Europa della Bonino e Civica Popolari facciano la loro partita. Non c'è nessuna rivalità nella coalizione. Sarebbe stravagante il contrario. Ovviamente io lavoro per i candidati della coalizione nei collegi e per il successo del Pd a livello nazionale».«Trovo questo dibattito fuori tempo e fuori luogo. Ci sono dei Paesi dove si è fatta la Grande Coalizione e non sono pochi, a cominciare dall'esempio più eclatante: la Germania che per tredici anni ha quasi sempre avuto al governo una Grande Coalizione. L'Italia stessa viene da una Grande Coalizione che poi è diventata una Media Coalizione e una Piccola Coalizione. Però, in campagna elettorale, l'obiettivo che abbiamo è quello di portare più in alto possibile il Pd. Tutto il resto viene dopo, anche in ragione di un'evidenza».«Chi, in questo giro, vota Berlusconi, soprattutto al Sud, deve sapere che non vota Berlusconi, ma Salvini. Bisogna fare attenzione. In passato il rapporto tra Forza Italia e la Lega era diverso: c'era un capo, Berlusconi, e un alleato magari un po' bizzarro o rissoso. Oggi abbiamo due leader del centrodestra che competono tra di loro. E mentre Salvini è spendibile per Palazzo Chigi, Berlusconi non lo è più. Il Berlusconi che veniva a Napoli e diceva Ghe pensi mi non è più il Berlusconi di oggi. Ogni voto dato a Forza Italia è un voto dato alla Lega e a Salvini che apostrofava i napoletani con cori che tutti voi ricordate e che non ha una cultura di governo del Mezzogiorno».«Questo tema non sarebbe sul tavolo se al referendum avesse vinto il sì».«Quando, prima del referendum, ripetevamo che con la vittoria del no si rischiava l'impasse avevamo ragione. Vorrei che qualcuno avesse l'onestà intellettuale di riconoscere che i problemi che noi abbiamo provato a risolvere allora adesso sono tutti lì, al loro posto. Quello che accadrà dopo il 5 marzo non sono in grado di decifrarlo finché non vedo i risultati. Penso, però, che per l'Italia resti fondamentale che il Pd sia il primo partito».«Non faremo alleanze con gli estremisti. Questa è l'occasione per seguire il suggerimento che a suo tempo diede il grande Indro Montanelli: Turatevi il naso e votate Pd. In molti casi non c'è neanche bisogno di turarsi il naso, perché i candidati sono ottimi».«Il candidato premier non è contemplato da questa legge, purtroppo. Il compito di designarlo spetta al Presidente della Repubblica. Il segretario, invece, lo scelgono le Primarie».