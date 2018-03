Il Paese sospeso nelle mani del Quirinale

Lunedì 5 Marzo 2018, 01:00 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 01:53

L’Italia va a dormire immaginando risultati che restano ancora nella dimensione virtuale degli exit poll, lontani dalla concretezza delle proiezioni. La grande affluenza è stata intanto una bella prova di democrazia, partecipazione forse più alta del referendum costituzionale, numeri impressionanti rispetto al resto d’Europa sempre più in fuga dalle urne. Una voglia di decidere e contare che stride con una “macchina” elettorale che si è mossa a fatica, tra code ai seggi e un risultato ufficiale che lo stesso Viminale ha rinviato alla tarda serata di oggi, tempi anacronistici in un mondo che gira ormai da tempo alla velocità di internet. Ma va così. E allora accontentiamoci delle dichiarazioni di voto raccolte dagli istituti demoscopici davanti ai seggi, sperando che le risposte alle domande dei sondaggisti siano vere. Perché, quella che viene fuori stanotte, è sicuramente un’Italia diversa da quella che abbiamo conosciuto finora.Né Prima, né Seconda Repubblica, forse l’incubatore della Terza, sicuramente un Paese ora sospeso tra il populismo e la necessità di un formula politica inedita, grande coalizione o patto per l’Italia con l’obiettivo di restare ancorati all’Europa.I Cinquestelle, che da oggi dovranno fare i conti con la grande responsabilità che gli italiani gli hanno affidato, sono accreditati tra il 29-33%, di gran lunga il primo partito rispetto a un Pd che si fermerebbe tra il 19-21%, molti punti al di sotto di quanto riuscì a fare Bersani (25%) nelle elezioni «non vinte» del 2013. Il centrodestra (33-37%) a sua volta agguanta la grande rimonta ma resta distante dal 40% che per molti rappresenta la soglia minima per avere la maggioranza dei seggi in entrambi i rami del Parlamento, pur se questa legge elettorale non prevede alcun «premio».Notte «stellata», ma non solo. Dopo cinque anni di governi a guida Pd (Letta-Renzi-Gentiloni) una considerevole parte del Paese ha deciso di tornare “a casa” ma non in quella Popolare e europeista di Arcore, l’usato sicuro di Berlusconi, piuttosto gli italiani hanno varcato il casermone populista di via Bellerio, sede di una Lega che potrebbe andare ben oltre il 13%, soglia che lo stesso Salvini aveva fissato per cantare vittoria. E se il Sud ha scelto in massa i Cinquestelle, che raggiugono percentuali del 33% in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, il Nord è salito decisamente sul Carroccio. Uno schiaffo in entrambi i casi ai partiti convintamente europeisti, ma anche il segno dirompente di un malessere covato per cinque anni ed esploso nelle urne. Un avvertimento lanciato attraverso lo strumento principe della democrazia, il voto, e che risuona assordante in questa lunga notte elettorale come un ultimo «avviso ai naviganti».Per la Lega si tratta del migliore risultato di sempre, all’indomani di una mutazione genetica che da partito localistico, concentrato soprattutto in tre regioni settentrionali, si è esteso anche al resto d’Italia, con qualche incursione nel Mezzogiorno dove le percentuali potrebbero essere un’altra delle molte sorprese di questa notte (5-6%).«Forchette», dati che si accavallano, ma che sono unanimi nell’assegnare il ruolo di sconfitto al Pd che si ritrova motore di una coalizione ferma tra il 22-26% e deve ringraziare Emma Bonino se non è andata peggio, unica alleata a essere a un passo dalla soglia di sbarramento, a differenza di Insieme e di Civica Popolare fermi su percentuali intorno all’1%. Un fronte da ricostruire da zero, al pari del resto della sinistra. LeU entrerà in Parlamento ma sarà una magra consolazione perché Grasso, Bersani e D’Alema rischiano di prendere la metà dei voti che avevano preventivato, l’agognato dieci per cento che a giudicare dagli exit poll si rivela un clamoroso abbaglio.E ora? Si è molto discusso se l’incarico di formare il nuovo governo Mattarella lo affiderà al leader della coalizione o del partito vincente. La Costituzione non pone alcun vincolo ma fa testo la prassi costituzionale, quella che molto probabilmente indurrà il capo dello Stato a chiamare sul Colle il leader con i gruppi parlamentari più numerosi. Di Maio? Probabile, ma bisognerà conoscere con esattezza la composizione di Camera e Senato e dunque attendere i risultati della quota uninominale, un terzo del Parlamento.I 5Stelle dovrebbero fare cappotto al Sud ma non sfondano al Nord, con percentuali molto basse in Veneto e Lombardia. Difficile dunque che abbiano la maggioranza assoluta dei seggi e l’esplorazione del candidato premier potrebbe così incagliarsi quasi subito sul no degli altri partiti, a meno che pezzi della minoranza Pd e un po’ di «cani sciolti» non siano in grado di fare da «stampella». Sullo sfondo il grande pericolo di uno scenario ungherese, alleanza populista Di Maio-Salvini, l’esito più pesante per un Paese fondatore dell’Unione europea. Non facile, però, per una gran parte dei grillini accettare l’abbraccio con la Lega che a Bruxelles cammina al fianco di Marine Le Pen. Il rischio per Di Maio di perdere pezzi del Movimento è dunque in agguato.Nervi saldi e un paio di settimane per stemperare le tensioni post voto serviranno a tutti, senza dimenticare che l’Italia ha già attraversato momenti da brivido, negli anni Settanta sotto la pressione del terrorismo come nel ‘94 in piena Tangentopoli. Prove dure al pari di quella che si affaccia all’orizzonte e che pone la politica di fronte a una prova di responsabilità pari almeno alla grande maturità democratica che ieri gli italiani hanno mostrato, nonostante le file ai seggi, i disguidi provocati da una legge elettorale a dir poco eccentrici.