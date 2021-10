Nel giorno in cui un italiano, Giorgio Parisi, vince il premio Nobel per la fisica «mettendo ordine nel caos» come dice lui stesso, c’è un altro italiano che, con molto meno successo, prova a fare lo stesso. Con sulle spalle la sua prima vera disfatta elettorale, Giuseppe Conte prova infatti a tirare le redini all’interno del Movimento 5 stelle.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati