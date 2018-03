CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Marzo 2018, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 10:52

Rispetto alle europee del 2014 saranno circa 2 milioni i giovani italiani che domani voteranno per la prima volta per un'elezione generale. Secondo tutti i sondaggisti i giovani fra i 18 e i 24 anni si interessano poco di politica anche se almeno un terzo di loro ha idee politiche chiare. È probabile tuttavia che in questa fascia d'età l'astensione sarà più alta della media complessiva che dovrebbe oscillare intorno al 25/30%.È un vero peccato. Troppi ragazzi non conoscono l'importanza della posta in palio. Sono gli equilibri parlamentari infatti che, in una repubblica parlamentare, determinano l'indirizzo del Paese.«Tecnicamente» si tratta di eleggere 630 deputati (per l'esattezza 618 in Italia poiché 12 arriveranno dall'estero) e 315 senatori (6 dall'estero). Ne eleggeremo due terzi con il proporzionale fra le liste che supereranno il 3%. Questi deputati e senatori sono nei listini bloccati che troveremo sulla scheda a lato del simbolo di ogni partito. Un terzo degli eletti arriverà dai collegi uninominali che saranno assegnati al candidato che prenderà più voti nello spicchio di territorio chiamato collegio. La legge elettorale ha un pregio: sia i nomi dei candidati uninominali che quelli del proporzionale sono scritti sulla scheda. Per scegliergli, come spiegato nelle istruzioni, basterà fare una sola croce.