Elezioni a ottobre 2022? Ecco cosa accade adesso dopo la mancata fiducia a Draghi

Mario Draghi si avvia a non ottenere quel largo consenso al quale puntava dopo il discorso di stamani a Palazzo Madama. E cosa accade adesso? Nonostante il pressing del Pd per tenere uniti i pezzi del governo il premier non potrà fare altro che salire al Quirinale e dimettersi. Nelle ultime ore si profila l'assenza del centrodestra dal voto di fiducia nell'Aula del Senato, e la mancanza di Forza Italia e Lega, due forze così importanti nell'equilibrio dell'unità nazionale, non può essere ignorata dal premier, così come non aveva ignorato la non partecipazione al voto del Movimento 5 stelle.

Ecco perché le elezioni anticipate sono al momento lo scenario più plausibile. Anche Enrico Letta, il segretario del Pd, si arrende ed evoca le urne con un tweet. «Noi abbiamo preferito l'interesse generale, della nazione, a quello di parte. Il nostro lineare impegno a favore del governo Draghi è continuato per tutta la giornata, fino all'ultimo momento utile, poco fa. Abbiamo fatto il possibile per convincere i partiti di maggioranza a pensare agli italiani e non a se stessi. Non ci siamo riusciti, ma la nostra linearità pagherà nel Paese. Da oggi ci prepariamo alla campagna elettorale. Parleremo agli italiani. L'Italia è diversa, è migliore di questo Parlamento». È quanto riferiscono fonti del Nazareno.

In un clima di confusione estrema e disordine (si racconta di uno scontro violento tra le due azzurre Gelmini e Ronzulli) resta la possibilità di una spaccatura dei 5s, che porterebbe i voti di fiducia sulla risoluzione Casini oltre la soglia dei 170, facendo salire Draghi al Colle ancora con una maggioranza, utile a farne un governo dimissionario ma ancora nelle pienezza di poteri a camere sciolte, come ce ne sono stati in passato.

Se i numeri fossero altri, il premier potrebbe invece fermare i giochi dei partiti senza attenderne il voto e dimettersi.

Possibili elezioni a ottobre

Due date finora individuate: 25 settembre o più probabilmente il 2 ottobre (il 25 settembre sarebbe da escludere perché è la vigilia del Capodanno ebraico).

Come si arriva a queste date? L'articolo 61 della Costituzione recita così: «Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti». Il Testo Unico elettorale dice che 35 giorni prima si depositano le liste con i nomi dei candidati.

Il 25 settembre impone che le liste siano depositate a Ferragosto (una data intoccabile nel calendario). Per questo la data più probabile è il 2 ottobre. Questo è il motivo per il quale, in attesa delle decisioni di Draghi e quindi di fine anticipata della legislatura, il nuovo esecutivo si insedierebbe in autunno inoltrato, tra fine ottobre e primi novembre nella migliore delle ipotesi, cioè in piena sessione di bilancio. Circostanza che pone il problema della presentazione della Legge di Bilancio alle Camere entro il 15 ottobre.

In passato tra il decreto di scioglimento delle Camere da parte del Quirinale e le successive urne sono trascorsi sempre tra i 60 e i 70 giorni. I tempi potrebbero sembrare eccessivamente lunghi, ma gli adempimenti per i partiti sono molteplici, non solo per la campagna elettorale ma anche per la presentazione delle liste che devono essere accompagnate da un notevole numero di firme (tra 1.500 e 2.000 firme in ogni circoscrizione proporzionale per i partiti che non hanno gruppi parlamentari).

Sempre l'articolo 61 della Costituzione stabilisce che «la prima riunione delle Camere ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, quindi si arriverebbe a una data tra il 15 e il 22 ottobre. Una volta eletti i Presidenti di Camera e Senato e formati i gruppi parlamentari, Mattarella aprirebbe le consultazioni, il cui esito dipende dalla chiarezza del risultato elettorale. Nel 2018 si votò il 4 marzo e il governo Conte I giurò l'1 giugno, cioè 90 giorni dopo; nel 2013 dopo le urne del 24 febbraio il governo Letta giurò il 28 aprile, vale a dire 63 giorni dopo; nel 2008, dopo il chiaro successo del centrodestra il 13 aprile, il giuramento del Berlusconi IV arrivò l'8 maggio, quindi dopo 25 giorni dal voto.

Non si è mai votato in autunno in Italia. Sarebbe un precedente unico nella storia della Repubblica.