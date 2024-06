Era il serbatoio dei voti Cinquestelle. Il fortino tirato su da Giuseppe Conte a suon di reddito di cittadinanza e Superbonus. Quello su cui il leader Cinquestelle puntava per poter piantare almeno una bandierina alle Europee. E invece, Elly Schlein l’ha espugnato. È il Sud che guida la riscossa del Pd. Un po’ perché il titolo di roccaforte “rossa” stavolta non spetta alla via Emilia ma alla provincia di Bari (dove i dem incassano il 45%). Un po’ perché è il Mezzogiorno, a sorpresa, l’unica circoscrizione in cui il Pd è primo, davanti ai Fratelli, seppur il risultato migliore sia quello del Centro.

IL DISTACCO

A conta dei voti ultimata, la segretaria dem festeggia: «La distanza da FdI si è accorciata» rispetto alle politiche di un anno e mezzo fa «da due a un milione di voti». Alla fine dei giochi insomma, il distacco col partito della premier segna 4,7 punti a favore di FdI. Diciotto mesi fa erano sette. Ma soprattutto «siamo il partito che è cresciuto di più», esulta la segretaria, accolta nella sala stampa del Nazareno dagli applausi e dagli abbracci pure della minoranza. «Cinque punti in più dalle politiche 2022, dieci se consideriamo i sondaggi. Dopo quella sconfitta c’era chi considerava il Pd morto: oggi è più vivo che mai». A far sorridere Schlein non è solo il 24,1% finale, ma anche il fatto che «siamo gli unici, insieme a Verdi-sinistra, a crescere anche in termini assoluti», di circa 250mila consensi.

Meno brillante, invece, la performance personale della segretaria. Che correva solo al Centro e nelle Isole e che porta a casa un bottino di poco meno di 200mila preferenze. Ben lontano dai 385mila consensi incassati dal presidente dem Stefano Bonaccini e meno della metà rispetto al vero recordman di casa Pd, il sindaco di Bari Antonio Decaro (a un passo da quota 500mila).

L’umore però, al Nazareno – dove qua e là si avvistano ancora i cartoni di pizza dei festeggiamenti di domenica notte – si incupisce quando si parla delle prossime mosse. Perché va bene la sbornia elettorale, ma la segretaria lo sa: di qui ad ambire a palazzo Chigi ce ne corre. E per prima cosa, «per costruire l’alternativa di cui il Pd è il perno indiscusso», c’è bisogno di una coalizione. Un lavoro su cui la leader dem ha intenzione di ributtarsi a capo fitto fin da subito, con spirito «testardamente unitario», il mantra. «E speriamo che tutti sentano la responsabilità che questo risultato ci affida», lancia la stoccata all’alleato rivale M5S. Perché l’obiettivo, per Schlein che cita Tina Anselmi, ora è quello di «organizzare la speranza». Contro la destra «che non è maggioranza del Paese».

Facile a dirsi, meno a farsi. Anche perché tra l’avvocato e la timoniera del Nazareno, per quanto trapela dai rispettivi staff, fino a ieri sera non c’era ancora stata alcuna telefonata. Tutto tace, in una freddezza reciproca cominciata ben prima della campagna elettorale per Bruxelles. «Non avete mai sentito da me mezza polemica con le altre opposizioni», mette le mani avanti Schlein. «Quando sono arrivata i rapporti di forza erano altri, oggi invece siamo saldamente la prima forza opposizione. E come tale abbiamo maggiore responsabilità nella costruzione dell’alternativa». La federatrice, insomma, non potrà che essere lei. E Conte? «Lo sentirò presto», assicura.

L’ALTERNATIVA

Sommate insieme però, le forze di un ipotetico cartello rosso-giallo toccano quota 40%. Troppo poco, per giocarsela ad armi pari con la destra. Ecco perché Schlein non ha rinunciato all’idea di coinvolgere almeno Carlo Calenda nel progetto. «Se partiamo dai temi, come sanità, scuola, diritti sociali, possiamo trovare convergenze», è la convinzione della segretaria. Un esempio? Il salario minimo. Ma anche il congedo paritario per i papà, emendamento del Pd su cui si era cementata tutta l’opposizione, prima che venisse cassato. Quel che è certo, per Schlein, è che «veti non ne abbiamo mai messi e non intendiamo subirli. E il voto ha premiato il nostro atteggiamento unitario». Come dire: cari Conte e Calenda, smettetela di litigare e provate a sedervi insieme (con Schlein capotavola, beninteso). La prima occasione utile potrebbe regalarla proprio Giorgia Meloni, col referendum sul premierato. Il vero banco di prova che – veti permettendo – Schlein intende sfruttare per ricompattare il campo dell’alternativa. Oggi con un po’ più forza di ieri.

