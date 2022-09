Elezioni Pera (FdI): «Autonomia differenziata, la riforma va condivisa: no a venti repubblichette»

Il professor Marcello Pera, accademico, filosofo, è stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2013 e presidente del Senato dal 2001 al 2006 nella XIV Legislatura. Dal 2018 presiede il Comitato tecnico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio. Ora è candidato nel proporzionale Campania 1 del Senato, capolista con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

Come si può definire il modello di destra incarnato da Meloni: europeista, trumpiano, sovranista, populista? Cosa manca ancora per essere legittimata come una destra moderata?

«La migliore definizione è quella di conservatore, che Meloni ha dato di sé stessa mettendosi alla guida di quel gruppo europeo e portando il suo partito su quelle posizioni. Si tratta di una nobile famiglia politica ben nota in Europa, in particolare Gran Bretagna, e in America. I conservatori talvolta sono eurocritici, ma non pregiudizialmente antieuropeisti. Sono atlantisti e si considerano parte integrante dell'Occidente che ha un faro prezioso negli Stati Uniti».

Perché in Italia non si è ancora sviluppato un solido modello di polo moderato-conservatore di stampo europeo o anglosassone?

«È vero, ma c'è stato qualcosa di simile e c'è ancora, benché non con quel nome. La Democrazia Cristiana di De Gasperi era un partito liberal-conservatore, di natura cattolica. E liberal-conservatore si può chiamare anche Forza Italia di oggi. Per qualcosa di più organizzato e consolidato, occorre un leader che indichi parole d'ordine credibili, si presenti con un affiatato gruppo dirigente, e unifichi tutti i suoi sostenitori sotto la stessa bandiera. Questo è il compito che Giorgia Meloni si è dato».

Essere europeisti vuol dire non mettere mai in discussione la sovranità dell'Europa rispetto all'autodeterminazione degli Stati nazionali? È un tema dirimente o un rigurgito sovranista?

«Intanto, precisiamo: che cosa sostiene il conservatorismo? Si contrappone al socialismo di ogni tipo, perché questo ambisce a trasformare la società, a darle una direzione secondo piani preordinati. Si oppone anche al liberalismo antico, là dove esso sostiene che tutti i popoli, quale che sia la loro storia, devono avere le stesse regole e le stesse istituzioni. Il conservatorismo mette in primo piano un concetto chiave: la tradizione. E sostiene che senza una tradizione che lo orienti, l'uomo perde identità e si smarrisce. Conclusioni tipiche: sì all'Europa, ma salvaguardando le radici della nostra storia cristiana. Sì a curare il nostro interesse nazionale. Sì a difendere il nostro mondo contro la guerra di Putin. No a nuovi istituti che sfasciano matrimoni, famiglie, modi di vita, perché offendono i nostri valori».

Insomma, torniamo al motto Dio, Patria e famiglia che ha fatto storcere il naso alla sinistra, come la senatrice Cirinnà?

«La senatrice Cirinnà si è scagliata contro, dicendo che sarebbe una vita di m. e Saviano ha detto che è un crimine. Non mi faccia polemizzare col nulla. Della senatrice Cirinnà ammiro la parsimonia e le capacità finanziarie del suo cane. Quanto a Saviano, gli servirebbe meno bile».

Con la crisi energetica, la guerra alle porte e il nodo fondi Pnrr, un'eventuale vittoria del centrodestra porrebbe l'Italia in un cono d'ombra e diffidenza in Europa?

«Non vedo perché. Il centrodestra propone e approva la maggior parte delle misure dell'Europa, e dell'attuale governo, ad esempio sul debito. La situazione è molto difficile e occorre essere responsabili, a cominciare da quei Paesi europeisti di facciata che però difendono soprattutto i loro interessi. Siamo tutti coinvolti. Tutti soffriamo e paghiamo le conseguenze della guerra di Putin, che vuole distruggere l'Occidente».

Come immagina una eventuale riforma in senso presidenzialista? Quali rischi comporterebbe e quali vantaggi?

«Il presidenzialismo ha due vantaggi: è un sistema istituzionale trasparente, chi vince governa, ed efficiente, chi governa lo fa per tutto il tempo del mandato. Niente più cambi di governo ogni anno e niente più governi usciti dai giochi di palazzo. Con le garanzie istituzionali adeguate che si devono aggiungere, non ci sono rischi, solo una democrazia più efficiente».

Cosa pensa dell'autonomia differenziata?

«Come tutte le riforme, deve essere fatta bene e possibilmente in maniera condivisa. Serve ad aumentare le competenze e i poteri delle Regioni, per dare maggiori risorse e responsabilità ai territori. In questo modo si aumenta il tasso di democrazia e di partecipazione. Ma l'autonomia deve andare di pari passo con il presidenzialismo, altrimenti nascerebbero 20 repubblichette e verrebbe a mancare un necessario contrappeso unitario. Il tutto deve avvenire nel rispetto dei principi e valori fondamentali di uguaglianza tra i cittadini».

Se nel prossimo Parlamento non si dovesse trovare alcuna condivisione in tema di riforme tra forze politiche, nell'ipotesi che il centrodestra avesse i numeri, dovrebbe procedere a maggioranza?

«È dovere della maggioranza coinvolgere tutte, dico tutte, le forze politiche, perché la Costituzione riguarda tutti e tutti ci si devono riconoscere. Perciò ampio, approfondito e serio confronto. È chiaro però che se l'opposizione si rinchiudesse sull'Aventino, allora la maggioranza ha un mandato e poi ci sarà un giudizio popolare. Ma non credo che questa sarà la situazione, perché tutti e da tanto tempo sono interessati a migliorare la nostra Costituzione».

Se il centrodestra vincesse le elezioni e Fdi risultasse primo partito della coalizione, sarebbe automatico da parte del presidente Mattarella affidare a Giorgia Meloni l'incarico di formare il governo?

«No, non c'è alcun automatismo. È però evidente che il responso delle urne - soprattutto se molto chiaro - e le indicazioni univoche dei partiti alleati, sono il primo elemento su cui si baserà la decisione del presidente della repubblica. Neppure su questo dubito».

Meloni e Salvini litigheranno quando le urne saranno chiuse?

«No, certamente. Il centrodestra è coeso e ha un programma comune. Quando ha incontrato Meloni, Salvini non ha fatto una sceneggiata. È serio. Non ci saranno spaccature, come la sinistra spera e la stampa ingigantisce».

La legge elettorale non è stata cambiata ma il bipolarismo in Italia è fallito?

«La legge elettorale attuale non favorisce di certo il bipolarismo, perché per due terzi è proporzionale. Il sistema presidenziale invece sì: ci sarà il partito del presidente e la coalizione opposta».

L'agenda Draghi è ancora attuale? Molti sono pronti a scommettere che il centrodestra imploderà e l'attuale premier tornerà a Palazzo Chigi, magari con una maggioranza Ursula. Che ne pensa?

«Penso che la sinistra che disegna questo scenario stia sognando. E poi mi lasci dire: ma che partito è mai quello che, anziché un proprio programma, presenta quello di un altro? E anziché candidare il proprio leader, ne propone un altro, che non si presenta alle elezioni e non ha mai dato il proprio assenso? A questo si è ridotto il Pd, a elemosinare?».