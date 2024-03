«Quando accaduto in Basilicata si poteva evitare. Anche con le primarie che rimangono uno strumento valido», spiega Pina Picierno, eurodeptata dem e vicepresidente del Parlamento Europeo.

Alla fine in Basilicata hanno scelto i vertici nazionali di Pd ed M5s che hanno estromesso i locali. Il primo errore?

«Preferisco parlare di errori diffusi. Sicuramente bisogna registrare un corto circuito tra le esigenze nazionali e quelle del territorio. L'indicazione del Pd regionale era generosa, una figura civica che riuscisse ad allargare le alleanze: non è stato possibile per i veti incrociati che si sono registrati lungo il cammino. Ma è sicuramente un bene aver indicato ora un amministratore capace come Marrese e l'accordo con l'esperienza civica di Chiorazzo rafforza l'alternativa al malgoverno di Bardi».

Ha parlato di un veto di Conte ad Azione e chiede nuove regole per il futuro: quali?

«La storia del centrosinistra è una storia di rifiuti, di esperienze di governo interrotte per pulsioni identitarie, scissioni e veti. Credo che la nostra generazione abbia il dovere di interrompere questa tendenza che ha favorito sempre le destre ma questo può avvenire solo se il progetto di Paese e di bene comune è lo stesso. Siamo troppo spesso in balia della like democracy ma la politica ci obbliga ad avere maturità e senso delle istituzioni. Quanto accaduto in Basilicata si poteva evitare, ad esempio, con le primarie, che rimangono uno strumento valido per la selezione delle leadership».

Il prossimo appuntamento elettorale, Basilicata a parte, sono le Europee di giugno. Lei come vicepresidente uscente è stata protagonista: che bilancio fa di questo mandato?

«Sicuramente positivo anche se in un contesto molto difficile. Ho seguito la traccia segnata da David Sassoli, coraggio, visione e riformismo. È stata la legislatura europea più dura della storia recente. La crisi pandemica, l'aggressione russa all'Ucraina e dopo Brexit non pochi commentatori, non solo tra gli euroscettici, davano per spacciata l'Europa. Siamo invece riusciti a rimetterla al centro delle sfide globali, dalle grandi transizioni ambientali e digitali alla sanità, dai conflitti alla democrazia. La strada è ancora lunga e i limiti ancora grandi. Ma oggi c'è fiducia e credo che i prossimi anni saranno decisivi per riformare davvero l'Europa in senso partecipativo e largo».

E quali sono per il Sud le prossime sfide sul versante europeo?

«Next Generation terminerà le risorse disponibili nel 2026: bisognerà lottare con fermezza e decisione affinché non sia da intendersi solo come una parentesi. Le risorse destinate solitamente al bilancio europeo saranno drammaticamente insufficienti per proseguire negli obiettivi ambientali e tecnologici, e lo saranno anche per affrontare il tema della competitività e della coesione. Bisognerà fin da subito attrezzarsi per una nuova stagione di investimenti e per una più robusta cooperazione euro-mediterranea. Insomma, le prossime sfide saranno tutte a trazione meridionale».

In questi giorni proprio al Sud c'è molta preoccupazione sull'Autonomia: contro la legge Calderoli immagina una convergenza di tutte le forze di opposizione?

«Non solo. Io immagino ampie convergenze non solo politiche, ma amministrative e sociali. È sicuramente un terreno di scontro con il governo. Guai però a pensarla in termini conservativi, la riforma delle autonomie resta una necessità. Una necessità che il governo ha deciso di risolvere a modo suo, dividendo il paese a metà».

L'altro giorno sono stati 30 anni dall'omicidio di don Diana. Ma il contrasto ai sistemi mafiosi dovrebbero essere un'esigenza europea?

«Abbiamo vissuto anni di assuefazione su questi temi, di scarsa attenzione. Resta invece il cuore del meridionalismo e della crescita nazionale. Il fenomeno mafioso è cambiato, viaggia e si arricchisce su vie finanziarie molto più complesse che nel passato e gli strumenti di contrasto vanno adeguati. Ma non dobbiamo illuderci che non abbia più bisogno del controllo violento del territorio o del condizionamento della cosa pubblica. Ne ha bisogno, eccome. Va riaffermato il monopolio della forza e delle leggi dello Stato. E soprattutto va selezionata una classe dirigente capace e libera da qualsiasi condizionamento».