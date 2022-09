Elezioni, quando e come si vota? A che ora arriveranno i risultati? Domande e risposte

Tra pochi giorni si terranno le elezioni politiche per il rinnovo del parlamento e con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale ecco tutto quello che bisogna sapere.

Quando si vota?

Si vota domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23.

Per cosa si vota?

Voteremo per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In seguito all’approvazione della legge costituzionale dell’ottobre 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari, per la prima volta i Deputati da eleggere saranno 400 invece di 630, mentre i senatori saranno 200 invece di 315.

Dove si vota?

Ognuno deve votare nel seggio elettorale di appartenenza, il cui indirizzo è indicato sulla scheda elettorale.

Come si vota?

Gli elettori dovranno recarsi al seggio di riferimento muniti di un documento di identità valido e di tessera elettorale; in caso quest’ultima abbia esaurito lo spazio per i timbri ne va richiesta con dovuto anticipo una nuova all’anagrafe del proprio comune di residenza.

Al seggio gli elettori riceveranno una scheda rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Qui potranno votare sia per il candidato al collegio uninominale di riferimento, sia per la lista del collegio plurinominale. Si potrà mettere una X solo sul nome del candidato uninominale oppure su una delle liste che lo sostengono: nel primo caso il voto proporzionale verrà ripartito tra tutte le liste che supportano il candidato, nel secondo varrà solo per la lista prescelta. Si può anche decidere di mettere la X sia sulla lista che sul nome, il voto sarà ugualmente valido.

Qual è la differenza tra collegio uninominale e plurinominale?

I collegi uninominali sono delle circoscrizioni territoriali all’interno delle quali ogni lista o colazione presenta un solo candidato e il seggio viene assegnato alla lista che totalizza un voto in più delle altre. Con questo sistema si assegnerà il 37% dei seggi (147 alla camera e 74 al Senato). Nei collegi plurinominali vengono presentati dei “listini” di nomi e i voti vengono ripartiti tra le diverse formazioni secondo il sistema proporzionale (ossia in percentuale ai voti ricevuti). I primi eletti saranno i nomi in cima alla lista. Questo sistema assegna il 61% dei seggi, mentre il rimanente 2% spetta alla circoscrizione estero.

È possibile votare per una lista diversa da quelle che sostengono il candidato uninominale prescelto?

No, il voto disgiunto non è ammesso e in tal caso la scheda verrebbe considerata nulla.

È possibile esprimere preferenze nei collegi plurinominali?

No, le liste presentate dai partiti sono bloccate e non è possibile supportare un candidato specifico al loro interno.

Chi può votare?

Possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni e non siano stati condannati all’interdizione dai pubblici uffici. Per la prima volta, grazie alla legge elettorale dell’ottobre 2021, basteranno 18 anni anche per votare per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni occorreva aver compiuto 25 anni.

Se sono residente all’estero?

Gli Italiani residenti all’estero che siano iscritti all’ufficio AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o che abbiano comunicato entro il 24 agosto al proprio comune di residenza di trovarsi in un paese straniero da almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o salite, riceveranno a domicilio una busta con le schede elettorali. Le schede andranno rispedite votate al consolato di riferimento, che dovrà riceverle tassativamente entro le ore 16 del 22 settembre.

Quando si sapranno i risultati?

Lo spoglio dei voti comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi alle 23 di domenica 25 settembre. Arriveranno subito i primi exit poll con le previsioni e la mattina seguente si avranno dei risultati chiari. Per i risultati definitivi potrebbero invece volerci alcuni giorni. Gli ultimi sondaggi davano in netto vantaggio la coalizione di centrodestra di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Quali sono i passaggi successivi?

Il nuovo parlamento si riunirà per la sua prima seduta il 13 ottobre. Si procederà dunque all’elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato e alla formazione dei gruppi parlamentari. Dopo di che prenderanno il via le consultazioni per la formazione del nuovo governo.