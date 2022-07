Elezioni politiche 2022, diretta. Grillo: «Alcuni di noi contagiati dagli zombie, ma vinceremo»

Elezioni politiche 2022. La diretta verso il voto del 25 settembre. Il giorno dopo lo stop alla deroga del secondo mandato per i parlamentari M5S, Beppe Grillo torna a parlare sul suo blog. Con un messaggio rivolto in particolare a coloro che, in scadenza di secondo mandato, non saranno più della partita Cinquestelle.

Verso il voto, la diretta

Ore 9.18 - «Non possiamo sbagliare la decisione sulla corsa in coalizione al centro o con il Pd. Da questa decisione dipende la possibilità di contendere la vittoria, che non reputo affatto certa, alla destra e di dare al paese un governo decoroso. Le variabili sono molte e complesse». Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda.

Ore 8.37 - «Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall'inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra precarietà: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie». Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog.

Ore 8.35 - «Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio» degli zombie. «Ma soprattutto ringraziamo chi di noi ha combattuto e combatte ancora. Per alcuni è il tempo di farlo con la forza della precarietà, perché solo così potremo vincere contro gli zombie, di cui Roma è schiava. Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino! Stringiamoci a coorte! L'Italia ci sta chiamando.