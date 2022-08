Elezioni politiche 2022 diretta oggi 13 agosto. Si parte con lo strascico delle polemiche per le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo e il rifereimento a Sergio Mattarella.

Comincia la direzione del Pd

Ore 10.20 La Direzione si è aperta con un lungo applauso a Sergio Mattarella. È stato il segretario Enrico Letta a chiedere «un tributo» per il presidente della Repubblica. «Aver voluto mettere dentro il fuoco della campagna elettorale il Quirinale è un errore drammatico che la destra ha fatto, che Berlusconi ha fatto. «Quella del 25 settembre è una scelta storica, o si sta da una parte o dall'altra», ha detto ancora Letta.

Di Maio: «Destra sempre più estremista»

Ore 9.30 «Non io ma i suoi video internazionali dimostrano che Giorgia Meloni stessa si sente in dovere di dare rassicurazioni nel caso dovesse diventare vincere le elezioni e diventare premier». Lo afferma Luigi Di Maio a Radio Capital facendo poi riferimento alle parole di Silvio «Berlusconi sul semipresidenzialismo e il tentativo di allontare Mattarella dal Quirinale è inquietante perchè noi dobbiamo invece in questo momento così difficile e delicato tenerci ben stretto Sergio Mattarella che è un punto equlibirato di riferimento e garanzia per tutti gli italiani e anche all'estero». È di per sè inquietante per tutti la prospettiva di una destra sempre più estremista all'assalto delle istituzioni che si è messa d'accordo per provare a far eleggere Silvio Berlusconi presidente del Senato portando Matteo Salvini al Viminale e Giorgia Meloni a palazzo Chigi«, ha tra l'altro detto.

Noi Moderati e la scuola

Ore 9 «La scuola è un pilastro del nostro programma, che punta su istruzione, formazione e ricerca. L'esperienza del Covid ha dimostrato che c'è un gran bisogno di aumentare i presidi territoriali: per questo pensiamo alla reintroduzione del medico scolastico, per proteggere la salute di 8,5 milioni di studenti, dando particolare attenzione all'educazione alla salute e alla prevenzione delle malattie. Fondamentale per noi è riagganciare lo stipendio degli insegnanti alla media europea, aumentandoli del 20%». Lo afferma Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati (Coraggio Italia, Italia al Centro, Noi con l'Italia, Udc).