I dubbi di Mara Carfagna: come restare nel partito anche se Forza Italia ha affossato il suo governo

Questione di poche ore, un giorno, due al massimo. Sicuramente entro questa settimana il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna chiarirà definitivamente se il suo futuro politico continuerà con Forza Italia o se prenderà un’altra strada, seguendo i colleghi di governo Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta che le dimissioni dal partito le hanno già date.

La certezza espressa ieri nell’intervista a Repubblica da Licia Ronzulli, fedelissima del Cavaliere, convinta che alla fine Carfagna resterà, potrebbe costituire un indizio importante atteso che i rapporti, anche dopo la caduta del governo Draghi tra Berlusconi e il ministro sono rimasti buoni. La frattura, finora, non l’ha voluta Carfagna e non è stata sollecitata dal suo partito. È probabile secondo molti che l’entourage di Berlusconi, spinto dallo stesso ex premier, stia facendo forti pressioni su Carfagna in nome di un passato difficile da cancellare anche se costellato da distinguo piuttosto noti che hanno, a volte, isolato il ministro rispetto ai vertici di Forza Italia.

Ma, come si è intuito fin dall’inizio, il nodo che deve sciogliere Carfagna non riguarda l’uomo Berlusconi, con il quale, peraltro, la politica salernitana si era sentita telefonicamente anche prima di comunicare l’amarezza per la decisione di non votare la fiducia a Draghi e di contribuire di fatto, alla fine della legislatura. La crisi denunciata da Carfagna, che non si riconosce più nei valori di Forza Italia, è la spia di un malessere piuttosto evidente come appare in modo evidente dal contenuto del comunicato diffuso giovedì: «Per questioni di stile - aveva scritto - non esprimo giudizi su come Forza Italia ha gestito questa crisi, assumendo una decisione che non ho condiviso, che sono convinta vada contro l’interesse del Paese e di cui non ho mai avuto l’opportunità di discutere in una sede di partito. Sono grata al presidente Berlusconi per le opportunità che mi ha offerto e la fiducia che mi ha testimoniato in questi anni, ma quanto accaduto rappresenta una frattura con il mondo di valori nei quali ho sempre creduto che mi impone di prendere le distanze e di avviare una seria riflessione politica».

Può, dunque, un ministro tra i più attivi nell’esecutivo dimissionario, protagonista in diciotto mesi di un lavoro serrato e concreto per il Sud ma anche per sostenere e persino tamponare emergenze non di sua stretta competenza (è il caso dell’impegno assunto pubblicamente per eliminare la baraccopoli di Messina che, in verità, appariva più una questione di ordine pubblico, o delle misure per il rilancio di Taranto che coinvolgevano soprattutto il Ministero dello sviluppo economico); può, “questo” ministro ripresentarsi agli elettori nelle liste del partito che ha affossato il governo a favore del quale ha riversato tanto impegno? Il nocciolo di queste ore di riflessione di Carfagna è tutto qui e non è ovviamente poco dal momento che alla sua decisione è collegato anche il futuro politico dei parlamentari che l’accompagano da sempre nel suo percorso, da Paolo Russo a Luigi Casciello, pure loro campani. Il rapporto di solidarietà e di assoluta collaborazione mostrato in questi diciotto mesi lascia prevedere che resteranno al fianco del ministro qualunque sarà la sua decisione e ciò, si fa sapere, ad ulteriore riprova della compattezza della squadra che l’ha affiancata praticamente ogni giorno e che in queste ore l’ha lasciata libera di valutare la scelta migliore.

I tempi però stringono, lo sa bene la stessa Carfagna. E in questi tempi sono comprese anche le inevitabili valutazioni sulla sua ricandidatura, atteso che sicuramente dentro o fuori da Forza Italia l’avventura politica di Carfagna è destinata a proseguire. La sua adesione all’agenda Draghi farebbe ipotizzare una collocazione diversa da FI ma l’acume politico di Carfagna le impone una riflessione molto più ragionata e oggettiva di quella che molti sono disposti ad accreditarle. Perché la sua crescita in questi diciotto mesi sul piano istituzionale è stata tale da averla obbligata ad un supplemento di riflessione complicato e sicuramente sofferto, il cui esito rimane ancora per poco incerto.