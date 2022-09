Elezioni politiche 2022, l'appuntamento con il voto si avvicina. Lo scontro diretto fra Enrico Letta e Giorgia Meloni andrà in scena in Lombardia, la regione in cui alle elezioni scendono direttamente in campo quasi tutti i capi di partito. Oltre a quelli di Pd e FdI, sono infatti capilista al collegio plurinominale per la Camera, che copre parte di Milano e provincia, anche Giuseppe Conte del M5s, Luigi de Magistris di Unione popolare, Gianluigi Paragone di Italexit, Bruno Tabacci di Impegno civico e Benedetto Della Vedova di +Europa. Nel proporzionale per il Senato corrono invece il leader di FI Silvio Berlusconi, quello di Iv Matteo Renzi, Matteo Salvini della Lega, e per +Europa Emma Bonino, che invece a Roma è protagonista di una sorta di derby nell'uninominale con il suo ex alleato Carlo Calenda.

Ore 11.05 - «Faremo un percorso condiviso, come abbiamo sempre fatto, sulle riforme istituzionali, perché le regole sono di tutti, nei limiti del possibile. Non riconosceremo alla sinistra un diritto di veto sul tema principale, sul presidenzialismo». Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Rainews 24 parlando di riforme costituzionali.

Ore 10.11 - «Una delle pochissime cose che ci uniscono, con Giorgia Meloni, al di là del rispetto e della cortesia che ci si riserva tra avversari, è una visione bipolare della contesa politica. Destra e sinistra. Conservatori e progressisti. Chi vince governa. E io non ho alcuna intenzione di mettere in discussione la democrazia dell'alternanza». Lo ha affermato il segretario del Pd Enrico Letta che in un'intervista a «Il Giornale» assicura che rispetterà il verdetto delle urne e che non delegittimerà un'eventuale vittoria della leader di Fdi.

Ore 9.22 - Per il nostro governo «i nomi li abbiamo ma non ne diciamo manco mezzo, non voglio dare niente per scontato fino al 25 settembre, ne parleremo dopo. Le battaglie vanno combattute senza dare nulla per scontato fino al 25». Lo dice Giorgia Meloni a Rtl 102,5

Ore 9.20 - «Lo scostamento del pareggio di bilancio non è la soluzione. È un pozzo senza fondo, sono soldi che regaliamo alla speculazione. Il punto di arrivo è il disaccoppiamento dei costi di gas ed energia, che è una misura strutturale». Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102,5, replicando a stretto giro a Matteo Salvini che, in contemporanea su un'altra radio reclamava lo scostamento del pareggio di bilancio per far fronte all'emergenza bollette.

Ore 9.10 - «Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni per fare un nuovo scostamento di bilancio. Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non si renda conto del bisogno che c'è di un nuovo intervento». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio 24. «Chi chiede tempo e dice che si possa aspettare sbaglia: vale per Fdi e per il Pd: sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il sistema produttivo», conclude. (ANSA).

Ore. 8.30 - «A destra i partiti della coalizione appartengono a tre gruppi europei diversi, uno di maggioranza e due di opposizione. A sinistra ci sono quattro programmi diversi e tre posizionamenti in Europa. Entrambe le coalizioni hanno già forti dissensi su temi centrali dall'energia all'Ue. Poi ci siamo noi: un programma unico e dettagliato e stesso gruppo di appartenenza in Ue». Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda postando il fac-simile di una scheda elettorale dalla quale emerge «il caos politico delle coalizioni di destra e sinistra».