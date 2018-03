Domenica 4 Marzo 2018, 23:35 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 00:42

«Chiaramente i primi dati dobbiamo prenderli con la giusta cautela ma se i risultati fossero confermati ci ritroveremmo di fronte ad un dato straordinario, anzi storico. C'è un elemento certo che emerge da questi dati, ovvero che il M5S sarà il pilastro della prossima legislatura». Lo afferma Alfonso Bonafede, deputato uscente e candidato ministro alla Giustizia del M5S.È febbrile l'attesa all'hotel Parco dei Principi a Roma, sede del comitato elettorale del Movimento: insieme con Luigi Di Maio e i big M5S c'è anche Davide Casaleggio. Se abbiamo festeggiato con lo champagne? «Abbiamo preso il risultato con entusiasmo, siamo tutti insieme, noi siamo un gruppo unito e coeso», afferma Bonafede. «Siamo soddisfatti, ma con cautela», spiega Bonafede che sottolinea, in vista di eventuali mosse politiche, come per ora «ci si limiti a prendere questi dati».«Se i dati saranno confermati, si tratterà di un trionfo del M5S, di una vera e propria apoteosi, che dimostra la bontà del nostro lavoro e dimostra che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi, e questa sarà la prima volta. È questa è la migliore garanzia di trasparenza del popolo italiano. Dovranno venire a parlare con noi usando i nostri metodi di correttezza, di trasparenza», afferma tra gli applausi Alessandro Di Battista dal comitato elettorale M5S.