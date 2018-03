CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Marzo 2018, 06:48 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 08:58

La radiografia del voto del 4 marzo offre un'enormità di spunti. Forse quello più interessante riguarda l'elettorato Pd: che fine hanno fatto, domenica, i 4 milioni di elettori (sui 11 milioni raccolti alle europee del 2014) che non hanno rinnovato la loro fiducia ai Democrat? A giudizio degli analisti della SWG la risposta è chiarissima: fatto 100 gli elettori PD del 2014, la metà è rimasta con Renzi; 15 se ne sono andati nel calderone del non voto, quasi 17 hanno preferito le insegne pentastellate (circa un milione di persone in assoluto), 8 le varie formazioni di centrodestra, qualcosa più di 3 sono emigrati verso la Bonino e solo 4 si sono spostati con Bersani e D'Alema. Enzo Risso, direttore della SWG spiega: «Il primo elemento che emerge con forza è che l'elettorato della sinistra si è stancato di una classe dirigente litigiosa, che ha prodotto una scissione a pochi mesi dalle elezioni e ha punito tutti, sia Renzi che quelli che hanno fatto la scissione. La migrazione riguarda soprattutto la fascia più popolare dell'elettorato della sinistra che è andata verso i Cinquestelle accusando i suoi dirigenti di non aver una visione del futuro e cedendo in parte alle sirene protezioniste, allo slogan Prima gli italiani della Lega».Estremamente interessante anche l'analisi dei flussi d'ingresso dei consensi verso la Lega. Nel 2013 meno del 20% degli attuali elettori di Salvini votò la Lega Nord.I consensi raccolti l'altro ieri dal Carroccio arrivano soprattutto dall'area del non voto (quasi il 30% dei neo elettori leghisti) ma è fortissimo (25%, che corrisponde a due milioni di consensi) anche l'afflusso di voti dall'ex Pdl, dalla sinistra e persino (8%) dai pentastellati. Come leggere questo flusso? Una parte del ceto medio italiano, dopo gli anni della crisi, chiede in qualche modo di poter tornare a galla attraverso qualche forma di protezione.