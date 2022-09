Elezioni politiche, Salvini: «Per Draghi nessun ruolo nel futuro eventuale governo»

Matteo Salvini non ha dubbi: per il premier Mario Draghi «non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo» di centrodestra, ha detto il segretario della Lega, durante una conferenza stampa elettorale a Bari rispondendo a una osservazione sul fatto che il presidente del Consiglio sia stato premiato negli Usa come statista dell'anno.

«Noi - ha aggiunto - chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra».