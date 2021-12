Elezioni Quirinale, le strategie dei partiti: da Berlusconi a Letta, Salvini Meloni e i centristi. Numeri e "cordate"

Per ora, procedono tutti in ordine sparso. Il Partito democratico non voterà Silvio Berlusconi al Quirinale, e questo è un punto fermo. Meloni e Salvini si promettono di procedere insieme nella scelta del successore di Mattarella - il quale ha detto definitivamente no ai dem che stavano lavorando per lui, ma i no in politica significano mai dire mai specie in presenza di una pandemia già rivelatasi capace di imprevedibilità - ma il nome...

