La "guerra delle rose" (indigeribili) tra centrodestra e centrosinistra. Ecco perché la vera partita si giocherà da giovedì

Altro che un candidato super partes e condiviso da un’ampia maggioranza. Dopo i segnali di trattativa lanciati lunedì da Matteo Salvini ed Enrico Letta, naufragati nelle ore successive a causa del veto del leader leghista sul nome di Mario Draghi - che non vuole e non può offrire a Salvini garanzie sul governo che verrà se l’ex capo della Bce dovesse essere eletto capo dello Stato («sarebbe un mercanteggiamento inammissibile e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati