Elezioni Quirinale 2022, nasce l'Osservatorio Quirinale: tutti i giorni il report sul Mattino.it

Osservatorio Quirinale è un progetto frutto della collaborazione tra Blogmeter, azienda italiana di social intellingence e listening che nasce a Milano nel 2007, e Arcadia, realtà campana specializzata nella comunicazione politica e nella gestione di campagne elettorali di prossimità, con l’obiettivo di censire giornalmente il mood della Rete in previsione dell’elezione del Presidente della Repubblica.

L’ascolto della Rete con il censimento qualitativo dell’interazione da parte degli utenti con la singola keyword - rappresentata dal nome dei potenziali candidati al Quirinale – ci restituisce il dato del mood, ovvero un valore che raccoglie la percentuale di documenti che contengono un'opinione positiva, negativa e mixed rispetto alla chiave di ricerca. Ogni messaggio ha un'unica indicazione e polarizzazione e segue quindi la regola “un messaggio, un mood”.

Gli insight elaborati per Osservatorio Quirinale – che è opportuno rammentare non sono dei sondaggi demoscopici e non hanno una funzione predittiva - avranno un doppio binario esplorativo. Da un lato l’ascolto si “limiterà” al solo pubblico dei 1.007 grandi elettori - salvo integrazioni -, ovvero ai loro canali social, che parteciperanno alle convocazioni del Parlamento in seduta comune dal prossimo 24 gennaio, dall’altro ampliando i confini digitali del listening alla Rete saranno registrate tutte le interazioni espresse quotidianamente dagli utenti sulle keyword nominative dei candidati.



Il report giornaliero sarà trasmesso alle redazioni tendenzialmente nel pomeriggio e andrà a selezionare le interazioni del giorno precedente e quelle della mattinata.

«Siamo molto felici – ha dichiarato Angelo Palumbo, Ceo di Blogmeter - che un partner di valore come Arcadia creda nell’utilizzo dei nostri strumenti e l’essere coinvolti attivamente in questa iniziativa non ci rende che orgogliosi. Il nostro contributo sarà quello di fornire il mood della rete relativamente ai potenziali candidati alla carica di Presidente della Repubblica per cogliere le eventuali differenze con il mood degli addetti ai lavori. La collaborazione e la condivisione di progetti di questo tipo rientrano pienamente nella nostra visione di crescita e ci aiutano anche nel compito di continuare ad affermarci come leader nel mercato della consumer & brand intelligence!»

«Ringrazio Blogmeter per aver condiviso con entusiasmo l’idea progettuale – ha chiosato Domenico Giordano, amministratore e coordinatore della comunicazione politica per Arcadia – di strutturare un ascolto dedicato della Rete legandola a una tematica solo all’apparenza poco polarizzante, ma che di certo svilupperà nei prossimi giorni volumi di traffico importanti e che meritano di essere catalogati e interpretati».