Elezioni Quirinale, l'analisi del sentiment sulla rete: Draghi e Berlusconi favoriti, seguono altri cinque papabili

Con la convocazione del Parlamento in seduta comune per il prossimo 24 gennaio è partita ufficialmente la maratona elettorale per l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica, successore di Sergio Mattarella oramai pronto a lasciare al suo successore gli appartamenti quirinalizi.

I leader hanno intensificato in queste ore incontri e colloqui e gli sherpa sono al lavoro nelle retrovie per costruire alleanze strategiche o per rendere...

