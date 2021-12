Elezioni Quirinale, M5S apre al centrodestra: «Ma ritirate Berlusconi»

Due giorni fa Berlusconi e Draghi si sono sentiti al telefono e il Cavaliere ha ribadito al premier gli elogi per come sta portando avanti la lotta alla pandemia e la sua leadership in Europa. Un segnale in controtendenza rispetto a chi li vede contrapposti nella partita del Quirinale e ritiene che il presidente azzurro voglia indebolire l'immagine dell'ex numero uno della Bce. Ma in Parlamento si rafforza sempre di più il fronte che non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati