Elezioni regionali 2020, Zingaretti in bilico: Bonaccini, Nardella e Gori pronti a sfilargli il Pd

Lo spettro del 4 a 2 per il centrodestra aleggia sul governo e rende sempre più nervosi i big del Pd. Convinti, ormai, che dopo il 20 e 21 settembre lo scenario nel partito è destinato irrimediabilmente a cambiare. Per ora c'è una tregua ma un minuto dopo la chiusura delle urne verrà messo in discussione la poltrona del segretario nazionale Nicola Zingaretti. Con il governatore dell'Emilia Stefano Bonaccini, e un gruppo di ex renziani capitanato dai sindaci Giorgio Gori e Dario Nardella, che già scalda i motori per prendersi il partito. E fronteggiarsi magari con Andrea Orlando, attuale vice, che non ha mai del tutto mollato il sogno di fare il segretario del suo partito dopo la sconfitta con Renzi nel 2017.

Referendum a parte che già scontenta dirigenti e militanti democrat, in questi giorni al Pd nazionale si leggono i sondaggi di Liguria, Veneto, Marche, Puglia, Campania e Toscana. E i numeri tratteggiano gli scenari più cupi: al momento risulta vincente solo la Campania (con De Luca dato vincente ma è anche il governatore del Pd meno organico al partito) e la Toscana. Anche se preoccupa la distanza sempre più breve tra Eugenio Giani e la leghista Susanna Ceccardi. Una distanza di meno di otto punti che in una regione da sempre rossa fa tremare le vene i polsi dei democrat. Naturale, quindi, che con un 4 a 2 (non ne parliamo di un 5 a 1) la richiesta di un cambio della guida democrat è già cosa fatta. D'altronde da settimane non arrivano che rintuzzi a Zingaretti. Il primo dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori che, a fine giugno ha chiesto «un congresso, il prima possibile, perché in autunno potrebbe essere troppo tardi per salvare il Paese. È arrivato il momento di accelerare le riforme di cui il Paese ha bisogno». Qualcuno si aspettava adesioni, magari dall'area ex renziana del ministro Guerini e Lotti, ma nel partito è calata una cortina di ferro sull'argomento. Non perché non ci stia già pensando quanto perché occorre prima pensare alle regionali. È quello che ha chiesto Andrea Orlando ma anche chi pensa già a una nuova fase del partito. Come Stefano Bonaccini che non esclude affatto di candidarsi alla guida del Pd in un prossimo congresso o lo stesso Nardella che, due settimane fa, ha chiesto almeno un congresso tematico per discutere delle alleanze. «L'idea di insistere in questo matrimonio tra Pd e M5S è frutto della tattica. Invece - osserva il sindaco di Firenze - è una cosa talmente complessa e seria che andrebbe discussa con iscritti ed elettori nei territori: non è che si può tirar fuori all'ultimo momento solo perché ci sono le elezioni». Idea guarda caso raccolta da un altro ex renziano come il capogruppo Andrea Marcucci, che si è detto subito disponibile progetto del sindaco toscano.



Insomma nel partito tutti hanno capito, maggioranza ed opposizione interne, che dopo il voto del 20 e 21 settembre la leadership di Zingaretti verrà messa in gioco. D'altronde anche i rumors della sua nomina ministro in un eventuale (e per ora archiviato) rimpasto di governo segnalano come tra alcuni democrat c'è il tentativo di indebolirlo ed archiviare questa stagione. Non a caso sono giorni in cui, ministro di peso e regista del patto di maggioranza, ripete ai suoi: «Dopo il voto delle regioni lo scenario cambierà». Riferendosi al Pd e non alla maggioranza.

E se qualcosa di concreto ancora non si è mosso è solo perché ci sono le regionali alle porte. Anzi a Roma negli ambienti Pd si parla di un armistizio firmato nei giorni scorsi proprio da Zingaretti, Orlando e Franceschini per rimandare tutto ad ottobre. Subito dopo il voto. Anche perché, Bonaccini a parte, non si capisce chi si potrebbe cimentare nella partita. E, soprattutto, da chi verrebbe appoggiato.

