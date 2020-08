Elezioni regionali 2020, chiuse le liste: 35 candidati alla presidenza in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Si vota anche in Valle d'Aosta

Elezioni regionali 2020, dopo Emilia-Romagna e Calabria quest'anno si vota in altre sette Regioni italiane. Fra il 20 e il 21 settembre, dopo lo slittamento a causa dell'emergenza coronavirus, si andrà alle urne in Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Grazie al decreto Elezioni al voto per le Regionali sarà accorpato anche quello per il primo turno delle amministrative e quello per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Elezioni regionali 2020, a settembre si vota per i nuovi governatori

Elezioni Regionali, Zaia: “Senza data si spreca il fiato a parlarne”



Veneto

Toscana

Sono sette i candidati a governatore della Regione Toscana. È quanto emerge in modo definitivo oggi alla chiusura della presentazione delle liste in corte di appello, che in totale sono 15. I candidati sono Eugenio Giani presidente del Consiglio regionale uscente per una coalizione di centrosinistra sostenuto da sei liste (Pd, Italia Viva con +Europa, Orgoglio Toscana per Giani presidente, Verdi, Sinistra civica ecologista e Svolta!); Susanna Ceccardi europarlamentare della Lega è schierata dal centrodestra ed è sostenuta da quattro liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Toscana Civica); Irene Galletti è la candidata del M5s (unica lista); Tommaso Fattori corre per 'Toscana a sinistra (unica lista). Altri candidati per il ruolo di governatore della Toscana sono anche Roberto Salvini con 'Patto per La Toscana - Roberto Salvini presidentè; Marco Barzanti per il Pci con il simbolo storico del partito con la falce e martello; Salvatore Catello per il Pc. Quest ultimi candidati sono tutti sostenuti da un'unica lista. Valle d'Aosta Dodici le liste: gli elettori dovranno scegliere i 35 consiglieri regionali. Sono in gara: Alliance Valdôtaine, Progetto Civico Progressista, VdAlibra con Partito Animalista Italiano, Rinascimento Valle d’Aosta, il Centrodestra Valle d’Aosta, Pays d’Aoste Souverain, Union Valdôtaine, Lega Vallée d’Aoste, Pour l’Autonomie, Movimento 5 Stelle e Valle d’Aosta Futura.

Spiccano tre candidati. Il centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) compatto punta sul presidente uscente. Il Pd presenta, ex sindaco di Padova ed espressione di una lista civica: è sostenuto da Pd, liste Volt e +Europa. Per il M5s il candidato è. Seguono Rifondazione Comunista con il segretario regionale, Paolo Benvegnù; Veneto Verde con Carlo Costantini e Italia in Comune con Patrizia Bartelle.

Marche

Diciotto le liste registrate e oltre 500 i candidati per il consiglio regionale.

Per il centrosinistra il candidato è Maurizio Mangialardi, sindaco Pd di Senigallia e presidente regionale Anci. Dietro a lui, insieme al Pd, Psi-Italia Viva-Demose, Il Centro con Mangialardi, Mangialardi Presidente, Marche Coraggiose (ex M5s) e Rinasci Marche.

Per il centrodestra il candidato è Francesco Acquaroli, sconfitto alle precedente tornata, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Movimento per le Marche e Civici con Acquaroli.

Per il M5s il candidato presidente è Gianluca Mercorelli.

Dipende da Noi punta su Roberto Mancini, Riconquistare l'Italia su Alessandra Contigiani, il Partito comunista su Fabio Pasquinelli, Vox Populi su Sabrina Banzato, Libertà di Scelta per Iannetti su Anna Rita Iannetti.

Puglia

Otto candidati alla presidenza, 29 liste e oltre 1.300 aspiranti consiglieri regionali. Sono state depositate oggi le liste per le Regionali pugliesi del 20 e 21 settembre prossimo, a sfidarsi saranno: Michele Emiliano (centrosinistra), Raffaele Fitto (centrodestra), Antonella Laricchia (M5S), Ivan Scalfarotto (Italia Viva), Mario Conca con una lista civica Cittadini pugliesi, Pierfranco Bruni per il Movimento sociale; Nicola Cesaria per Pci, Rifondazione e Partito risorgimento socialista; e Andrea D'Agosto per Riconquistare l'Italia. Tutti dovranno confrontarsi con la doppia preferenza introdotta dal governo Conte con decreto.

A sostegno di Emiliano ci sono 15 liste e oltre 700 candidati: Partito Animalista, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana, Sinistra Alternativa, Sindaco di Puglia, Con, Senso Civico, Pd, Italia in Comune, Popolari con Emiliano, Puglia Solidale e Verde, Pensionati e Invalidi, I Liberali e Partito Pensiero e Azione. Cinque invece le liste per Raffaele Fitto: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Nuovo Psi-Udc e la civica La Puglia domani. Sono due le liste a sostegno di Antonella Laricchia, oltre a quella ufficiale del M5S anche la civica Puglia Futura. Sono tre le liste che sosterranno la candidatura del sottosegretario Ivan Scalfarotto: Italia Viva, Scalfarotto presidente e Futuro verde.

