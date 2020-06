Elezioni regionali a settembre, sì della Camera ma è scontro governo-Regioni

C'è il via libera alla Camera per votare a settembre. Il 20 e 21, prima data utile. Ma è solo il primo passaggio perché ora è il turno del Senato: entro venerdì deve esserci l'ok, pena la decadenza del decreto. Ma le polemiche non si placano. In prima fila l'opposizione di centrodestra che, nel frattempo, ancora non ha trovato la quadra per i candidati presidente in Campania e Puglia. E anche il vertice nazionale programmato per oggi, è stato spostato a domani.

Il decreto che sposta in autunno le regionali (con amministrative e referendum) passa con 253 sì, 203 no e 3 astensioni ma deve avere l'ok al Senato prima della scadenza di sabato. Ma è muro contro muro non solo con l'opposizione ma anche con i presidenti di Regione. Uno scontro che potrebbe portare anche a esiti imprevedibili. Perché il governo ha il potere di convocare le urne per il rinnovo degli organi comunali e per il referendum, mentre deve accordarsi con le Regioni, che hanno il potere di scegliere in autonomia la data. E, dunque, la data potrebbe non coincidere con le amministrative in caso di mancato accordo.

La finestra elettorale per le Regionali, così come dall'ok di ieri, partirà dal 15 settembre. In questo modo, la prima domenica utile per votare in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia sarà il 20 settembre, proprio la data su cui convergono governo e maggioranza per far svolgere l'election day. Con le regioni (tutte) decise a votare o a fine luglio, o al massimo, il 6 settembre. Mentre le forze di centrodestra sono schierate per lo slittamento del voto a fine settembre se non ottobre. Uno scenario complicato in cui si cerca di far celebrare il voto senza far perdere giorni agli studenti ad anno scolastico appena iniziato. Per questo il segretario del Pd Nicola Zingaretti propone di allestire i seggi in palestre e caserme. Ipotesi, tra l'altro, subito accolta dal premier Conte pur di sciogliere il nodo.



Ma il duello con le Regioni non si placa. «A Roma è stato fatto un accordicchio per mercanteggiare sulla salute e sull'apertura dell'anno scolastico. La competenza per fissare la data delle elezioni è regionale, avevamo previsto uno svolgimento ordinato e rispettoso delle norme anti Covid per votare alla fine di luglio e riaprire le scuole dal primo settembre, poi in Parlamento, con un emendamento, hanno aperto una finestra elettorale dalla metà del mese. Una vera follia che non tiene conto nemmeno delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e di fronte al quale il comportamento del ministro della Pubblica Istruzione è censurabile», attacca ieri in consiglio regionale, il vice di De Luca,. E la maggioranza approva una risoluzione che «censura il comportamento del ministro dell'Istruzione Azzolina» e chiede al governo «di svolgere ogni iniziativa utile per permettere che le elezioni si svolgano nella prima domenica utile di settembre». È muro contro muro, quindi. Ed è inutile chiedersi perché De Luca non sia intervenuto agli Stati generali promossi dal premier Conte a Roma. Imbufalito per la data del voto avvallata dal governo, la sua assenza era immaginabile. Senza contare come da giorni spinge sul piede delle polemiche: «Noi ci consentiamo il lusso di chiuderci non so dove per una decina di giorni? A fare che?», ironizzava l'altro giorno.

Ma non finisce qui. «Se le elezioni verranno confermate per il 20 e 21 settembre, in Campania le scuole riapriranno il 23 settembre perché tornare in classe per qualche giorno e poi sospendere di nuovo le lezioni per consentire lo svolgimento del voto sarebbe un vero e proprio schiaffo al mondo della scuola, docenti, studenti e famiglie, già messo a dura prova dall'emergenza sanitaria», annuncia ieri sera Lucia Fortini, assessora campana all'Istruzione.

Ed in tutto questo marasma passa quasi in secondo piano il cul de sac in cui si è infilato il centrodestra. Perché ancora non sono stati scelti ufficialmente i candidati governatore di Campania e Puglia. Per l'ostracismo della Lega che non riconosce i nomi su cui mesi fa si era chiuso l'accordo: Fitto di Fdi in Puglia e Caldoro per Fi in Campania. Un vertice tra i leader nazionali era convocato per stasera ma è già slittato a domani. E non è certo che si trovi un accordo. A tempo ormai già abbondantemente scaduto.

