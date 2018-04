Friuli Venezia Giulia, oggi un milione al voto per la Regione: alle 19 affluenza al 38,37%

Affluenza al 38,37% in Friuli Venezia Giulia alle ore 19. Hanno votato 424.869 elettori su 1.107.415 aventi diritto. Nel 2013 alla stessa ora si era recato alle urne il 10,26% ma va ricordato che si votava anche di lunedì. L'affluenza più alta (40,69%) è nella circoscrizione di Udine, seguono Gorizia (38,73%), Pordenone (38,41%), Tolmezzo (36,81%) e Trieste (34,21%). Alle comunali di Udine l'affluenza delle ore 12 è al 45,42% con 36.489 votanti su 80.341 aventi diritto.

L'attenzione sulla regione rimarrà accesa almeno fino a domani, perché la politica nazionale attende il rinnovo degli organi del Fvg come se potessero riconfermare il risultato delle politiche del 4 marzo e rafforzare una o l'altra compagine in vista della formazione del nuovo Governo.



Ed è proprio per questo che l'endorsement di Roma ai candidati del Friuli Venezia Giulia è stato più marcato rispetto al passato. Il leader della Lega, Matteo Salvini, vanta il maggior numero di presenze in Friuli Venezia Giulia, dove ad aprile è tornato per tre volte a sostegno del candidato del centro destra, il capogruppo uscente della Lega alla Camera Massimiliano Fedriga. Lunga permanenza anche per Silvio Berlusconi una full immersion di appuntamenti in tutte le province cominciata martedì, con la speranza di recuperare lo scarto di voti che il 4 marzo lo ha diviso dalla Lega. Più volte in regione anche Giorgia Meloni.



E poi toccata e fuga a Udine, nei giorni scorsi, per il leader M5S, Luigi Di Maio, a sostegno del candidato dei 5 stelle, il ricercatore universitario Alessandro Fraleoni Morgera. Big nazionali da Roma al Fvg anche per il centro sinistra, che in regione corre con il vicepresidente uscente, Sergio Bolzonello. In suo sostegno sono arrivati il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che ha fatto tappa a Udine, e il segretario reggente dei dem, Maurizio Martina, che ha incontrato gli elettori di Trieste e dell'isontino. In corsa per il dopo Serracchiani, anche il fisico e politico Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) l'unico dei quattro candidati ad aver già ricoperto la carica di presidente del Fvg.

Sono 1.107.425 - 535.318 uomini e 572.107 donne - gli aventi diritto di voto. Di questi, 156.166 sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Nella circoscrizione di Trieste, secondo i dati diffusi dalla Regione, saranno chiamate ad eleggere Consiglio e Presidente della Regione 212.168 persone; in quella di Gorizia 118.817, a Udine 410.617, a Tolmezzo 82.220 e a Pordenone 283.603. In totale, saranno 1.369 le sezioni aperte. Alla consultazione regionale parteciperanno per la prima volta anche gli elettori del comune di Sappada -1.211 gli aventi diritto di voto - entrato a far parte della regione Friuli Venezia Giulia alla fine del 2017.I seggi rimarranno aperti fino alle 23, mentre gli scrutini cominceranno alle 8 del giorno successivo. Oltre alle elezioni regionali, domani si rinnovano anche le amministrazioni di 19 comuni, di cui due - Udine e Sacile (Pordenone) - con oltre 15 mila abitanti. Gli elettori di quattro comuni si esprimeranno poi su due referendum consultivi per la costituzione di due nuovi municipi: quello di Aquileia, che nascerebbe dalla fusione di Aquileia e Terzo di Aquileia, e quello di Villa Raveo, dalla fusione di Raveo e Villa Santina. Gli elettori interessati alla consultazione, in base ai dati del blocco liste, sono 7.774, di cui 5.238 nei Comuni di Aquileia (2.838) e Terzo di Aquileia (2.400) e 2.536 nei Comuni di Raveo (462) e Villa Santina (2.074). Le ultime consultazioni regionali risalgono al 21-22 aprile 2013: dell'1.099.334 di aventi diritto al voto, si erano recati alle urne in 554.943, pari al 50,48%.