Voto in Friuli, la partita è tutta nel centrodestra

Sabato 28 Aprile 2018, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 09:50

Si parte da quel 25,8 per cento che il 4 marzo ha ottenuto la Lega, diventando il partito più votato nella regione. Dopo il Molise, domani tocca al Friuli Venezia Giulia andare alle urne per il rinnovo dell'amministrazione regionale dopo la presidenza della dem Debora Serracchiani. Quattro i candidati a guidare la Regione, con Massimiliano Fedriga del centrodestra in pool position. Veronese di nascita, triestino di adozione, il 37enne Fedriga è iscritto alla Lega dal 1995. Ne è stato segretario provinciale. È stato candidato a furor di iscritti alla Lega, che lo hanno voluto preferendolo al già designato Renzo Tondo in passato due volte presidente della Regione. Lo appoggiano cinque liste, con Lega, Fi e Fdi.«La gestione Serracchiani è stata un disastro - dice proprio Fedriga - Dobbiamo lavorare molto nel settore sanità, sul controllo dell'immigrazione, aiutando le piccole e medie imprese eliminando l'Irap».Un'elezione su cui Matteo Salvini si gioca molto, se è stato presente per quasi tutti gli ultimi giorni di campagna elettorale al fianco di Fedriga. In Friuli, una delle cinque regioni a Statuto speciale, il centrodestra ha raccolto il 4 marzo il 43 per cento dei voti. Potrebbe fare da disturbo nel tradizionale elettorato leghista, uno dei quattro candidati che è un ex iscritto alla Lega e ora guida la lista Patto per l'autonomia: il 61enne Sergio Cecotti, uscito dalla Lega nel 2008 in polemica con le scelte nazionali, già sindaco di Udine e anche presidente per un anno della Regione. Come Fedriga, sostiene la chiusura della Ferriera e fa polemica con chi ha voluto una campagna elettorale, schiacciata sullo scenario politico nazionale. Su questo, dice: «Non sta bene che siamo usati per interessi di altri. Queste elezioni vengono sfruttate, invece di puntare sui problemi regionali, per rafforzare questo o quel leader nel gioco delle esigenze romane».