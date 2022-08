Elezioni politiche 2022 - Oggi il Terzo Polo inizia ad avere un'ossatura visibile. In tarda mattinata ci sarà l'incontro decisivo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. I due hanno siglato un accordo elettorale che prevede una lista unica con i simboli dei due rispettivi partiti, Italia Viva e Azione. Renzi punta a drenare voti sia da Forza Italia che dal Pd e dice che lavorerà su un Draghi bis.

Domani i partiti sono chiamati a depositare i simboli e i documenti (statuto, indicazione degli organi di partito, del programma elettorale e dei capi politici) per presentarsi formalmente alle elezioni del 25 settembre prossimo.

Per le candidature e la definizione delle liste c'è tempo ma i partiti stanno già presentando nomi e volti di richiamo da schierare nei collegi uninominali . È il caso dell'ufficializzazione della corsa, ieri, dell'economista Carlo Cottarelli, candidato con Pd e +Europa. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si candiderà in Senato. Sinistra Italiana e Verdi hanno annunciato la candidatura di Ilaria Cucchi e del sindacalista Aboubakar Soumahoro.

Prime schermaglie dirette tra Enrico Letta e Giorgia Meloni . Il segretario del Pd ieri ha accusato la leader di FdI di aver intrapreso un'operazione di maquillage sul suo partito: «Si i ncipria per cambiare immagine ». Lei ha replicato così: «Voi non riuscireste a coprire le vostre contraddizioni neanche con lo stucco ». Poi i ha condannato la soppressione della democrazia e le leggi razziali del 1938 . n un video per la stampa estera

DIRETTA Terzo Polo, oggi l'incontro Renzi-Calenda

Ore 9.45 Meloni: «Patto di stabilità va aperta discussione, ma parametri si rispettano» - «Siamo in un sistema di regole e le rispettiamo. Immaginare in questa fase economica di tornare al patto di stabilità come lo abbiamo conosciuto sarebbe complesso, quindi va aperta una discussione, ma i parametri quando ci sono si rispettano. Con inflazione e la situazione economica che stiamo conoscendo e la povertà dilagante il tema di diminuire la pressione fiscale sia fondamentale, su come farlo dipenderà anche dal risultato delle elezioni». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a Radio Anch'io. «La priorità per Fdi - aggiunge - è aumentare le buste paga e favorire le assunzioni, quello si fa con l'abbattimento del cuneo fiscale e con la nostra proposta "Più assumi e meno paghi" abbiamo bisogno di favorire il lavoro. Dobbiamo capire che la povertà non si abbatte con decreto, unico modo creare lavoro metter soldi in tasca a famiglie e consentire alle imprese di lavorare».

Ore 9.35 Tabacci: «Di Maio, secondo me ci si può fidare» - «Ho seguito l'azione del ministro degli esteri Di Maio in questi otto mesi, ha fatto molta autocritica sul vaffa, sui 5s, su Macron e i gillet gialli, sul presidente Mattarella. Secondo me ci si può fidare ha 36 anni, non vedo su chi si dovrebbe investire. Ho fatto questa operazione con la Bonino posso farla anche con Di Maio». Così Bruno Tabacci a Radio anch'io.

Ore 9.10 La lega candida il presidente dell'Unione Ciechi - Mario Barbuto, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sarà candidato dalla Lega alle elezioni Politiche del 25 settembre. Barbuto, classe 1954, catanese di nascita ma residente a Bologna per quasi tutta la sua vita, docente universitario e formatore, già consigliere comunale a Bologna - si legge in una nota -, in passato aveva lavorato con il centrosinistra prima di conoscere Matteo Salvini. Da anni condivide le battaglie della Lega per le persone con disabilità e ha stretto un rapporto di stima, amicizia e fiducia con il leader del partito. L'associazione UICI rappresenta le istanze di circa 2 milioni di cittadini tra ciechi assoluti, ipovedenti gravi e persone pluridisabili con le loro famiglie. All'incarico nell'Unione, Barbuto affianca quelli di Presidente dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità e del Forum Italiano della Disabilità.

Ore 9.00 Incontro Renzi-Calenda in tarda mattinata. E su Cottarelli: «Ha commesso un grave errore» - L'incontro con Renzi «credo sarà in tarda mattinata. Ci sentiamo abbastanza spesso. È l'ora di muoversi e parlarsi sulle cose da fare. Io veramente non ce la faccio più di parlare di alleanze, mi sono rotto. Voglio iniziare a parlare agli italiani». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda a Rtl 102.5. «La Bonino una volta mi disse una cosa che mi colpì molto: noi Radicali odiavamo quelli che venivano chiamati gli indipendenti di sinistra e li chiamavano i dipendenti di sinistra. Gli indipendenti di sinistra erano quelli che una volta il Partito comunista metteva nelle sue liste per far vedere che in fondo era aperto e democratico anche alle persone che non provenivano dal Partito comunista, ma che alla fine non contavano niente. Ecco, questo credo è il rischio che stiano correndo sia la Bonino che Cottarelli. Però è una scelta loro, sono persone di qualità, va bene così», ha detto. Credo che la candidatura di Carlo Cottarelli, ha aggiunto il leader di Azione, sia stata decisa «per poter dire agli elettori guardate non c'è Calenda ma c'è Cottarelli. Ma al di là di questo l'ho commentata con un certo fair play. Penso che Cottarelli commetta un grave errore, perchè va in una coalizione in cui metà del Pd e tutto ciò che sta a sinistra del Pd e i Cinquestelle, che torneranno con il Pd due minuti dopo le elezioni, non condividano nulla di quello che lui abbia raccontato agli italiani negli ultimi cinque anni. Io sono contento di avere Cottarelli in Parlamento, dopo di che sta facendo un errore».