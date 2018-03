La presidenza del Senato al Pd: ecco l'offerta di M5S per dare il via al dialogo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Marzo 2018, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 14:15

«Il presidente attende le valutazioni dei partiti». Al Quirinale la frase da ieri è divenuta il mantra destinato a durare sino alle consultazioni del capo dello Stato con i leader dei partiti. Occorrerà attendere l'elezione dei presidenti delle Camere - prevista per il 23 marzo - prima di capire in che modo e con quali possibili soluzioni i leader dei partiti si presenteranno al cospetto di Sergio Mattarella. Ancora un mese, o quasi, di guerra dei nervi dentro e tra i partiti. Ovviamente le più esposte sono le leadership dei partiti usciti sconfitti dal turno elettorale, ma non solo.Matteo Renzi ieri si è dimesso ma ha blindato il Pd da una possibile intesa con i 5S. «In effetti - ammette il segretario del Pd parlando con i suoi - c'era chi si era già portato avanti con il lavoro. Ma se vuole l'accordo con i grillini lo deve dire chiaramente in direzione o in assemblea». Su una possibile frantumazione del Pd puntano i grillini che da prima del voto vanno a caccia di quel numero di parlamentari che permettano a Luigi Di Maio di presentarsi al Quirinale avendo in tasca i numeri per comporre una maggioranza. Per presunte affinità e contiguità degli elettorati, la caccia si è concentrata sul Pd e non è detto che Renzi riesca a presentarsi da Mattarella con il partito unito.Soprattutto non è detto che il partito regga nel momento della votazione dei presidenti delle Camere. Ieri al Nazareno si spiegava la sortita di Luigi Zanda, contro le dimissioni post-datate di Renzi, con l'interesse del capogruppo Dem per la poltrona di presidente del Senato. Un ruolo, quello di presidente di palazzo Madama, che potrebbe risultare chiave qualora il Colle dovesse decidere di giocarsi la carta del presidente del Senato per un governo di scopo.