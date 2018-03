L'offerta del Senato al Pd per sdoganare i cinque stelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Marzo 2018, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 13:04

Archiviata la seconda Repubblica, in attesa della terza, la sfida di questa legislatura sarà quella di istituzionalizzare i parlamentari di M5S eletti sulla spinta della contestazione radicale al sistema politico che abbiamo conosciuto finora. Una generazione di deputati e senatori venuti fuori attraverso il radicalismo della Rete e che ora devono però fare i conti con i numeri e le regole della democrazia.Nelle stanze dei Palazzi romani viene fuori tra le possibili soluzioni per il governo, l'idea di una sorta di «contratto» per l'Italia, un patto che dovrebbe passare per l'elezione delle due principali postazioni dello Stato, i presidenti di Camera e Senato. Non è un caso che Luigi Di Maio tra le poche parole pronunciate subito dopo la vittoria abbia aperto al dialogo «con tutti» a partire proprio dalla nomina dei vertici parlamentari, che lui stesso ha ricordato essere postazioni di garanzia. Segnale di disponibilità snobbato nella bolgia post elettorale, ma che potrebbe diventare il cardine del futuro confronto politico.Il resto dei partiti, o buona parte di essi, di fronte all'impossibilità di soluzioni alternative a un governo senza Cinquestelle o Lega potrebbero essere costretti a prendere atto che, fallito il tentativo da parte di Renzi e Berlusconi di presentare i grillini e i leghisti come un pericolo per la democrazia, la «creatura» di Grillo è più disponibile, rispetto al Carroccio, a farsi «istituzionalizzare». Cosa che ha già capito, con la praticità tipica degli imprenditori, il vertice di Confindustria, tempestivo all'apertura di credito nei confronti di Di Maio e compagni. Altre disponibilità potrebbero arrivare nei prossimi giorni affinché si dia il via a un percorso di «istituzionalizzazione» del Movimento, che a sua volta potrebbe offrire esplicitamente al Pd e a quello che resta della sinistra la presidenza del Senato.