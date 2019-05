Elezioni europee, Salvini: lealtà a Conte e Di Maio, su Tav mandato chiaro

«Non mi interessa il riequilibrio dei poteri interni» al governo ma «ho il mandato» per lavorare in Europa per migliorare la situazione dei lavoratori italiani, dice. «Al lavoro. Per l'Italia e per gli italiani. GRAZIE. Di Cuore», twitta pochi minuti prima di presentarsi. E sottolinea alcuni risultati emblematici del Carroccio, come quello di Lampedusa e Riace dove «la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani, non solo un capriccio di Salvini».



«Sono rimasto ai messaggi di ieri notte. Ero stanco io, era stanco Di Maio», dice Salvini nella sede del partito in via Bellerio rispondendo alla domanda se abbia sentito il leader M5S. «Testa alta, nervi saldi e si va avanti: questo gli italiani ci chiedono» ha aggiunto spiegando che per lui le polemiche con i 5stelle degli ultimi mesi sono chiusi. «Cosa fatta - ha aggiunto - capo ha. Io guardo avanti. Per me il passato, è passato».





Elezioni europee, boom Lega: cosa cambia nel governo? Tav, autonomie, tasse: ecco l'agenda «La golden share non ce l'ha in mano nessuno. Rappresentiamo più del 50% degli italiani» con Lega e M5S.

«Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione».«La prima battaglia in Europa che andremo a condurre e vincere» è questa, dice Salvini riferendosi al tema immigrazione. E poi: