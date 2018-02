Elezioni, ecco la scheda per il voto del 4 marzo

Venerdì 16 Febbraio 2018, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova legge elettorale è complessa ma votare sarà semplicissimo: basterà fare una sola croce.Il 4 marzo riceveremo due schede (tre per chi vota in Lazio e Lomabrdia, dove sono in programma anche le regionali). Una scheda per la Camera e l'altra per il Senato.In entrambe troveremo un nome di un candidato che sovrasta uno spazio occupato da più simboli di partito (le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra) oppure da un simbolo solo.Per esprimere il proprio votoIn questo caso il voto andrà sia al candidato che al partito o ai partiti a lui collegati.Com'è noto, il territorio nazionale per la Camera è diviso in 232 collegi e per il Senato in 116 collegi. Ogni collegio eleggerà un solo candidato uninominale, quello che in quello spicchio di territorio prenderà più voti.Ma la nuova legge elettorale è soprattutto proporzionale. Per questo a lato di ogni partito ci sarà un elenco di nomi. Che saranno eletti - se il partito supererà il 3% a livello nazionale, a partire dal primo nome.ma è consigliabile conoscere i nomi dei candidati perché se si fa la croce sul simbolo di un partito automaticamente si vota per il listino collegato.Cioè non si può votare un candidato di una coalizione o di un partito e un partito NON collegato. In questo caso il voto sarà nullo.