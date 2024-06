ROMA Ieri in Puglia, oggi in Sicilia, domani in Toscana e venerdì – per il gran finale – a Padova. Con in mezzo un’incursione (questa sera) nel salotto tv di Bruno Vespa. Altro che cento tappe: Elly Schlein continua a girare su e giù per lo Stivale. Ma non è un caso se i fuochi d’artificio la segretaria del Pd ha deciso di tenerseli per Bari e Firenze. Perché per dire di aver vinto, o almeno “non perso” (parafrasando un suo predecessore alla guida del Nazareno), superare l’asticella del 20% alle Europee per la timoniera del Nazareno non basta. No: bisogna mettere in sicurezza almeno le due (ex?) roccaforti rosse che sabato e domenica cambieranno sindaco.

Schlein a Testaccio, viaggio nell'ex quartiere dei funzionari del Pci (dove abita anche Elly): «Ma qui non c’è più solo il “Cremlino”»

RICONFERMA

E una riconferma in scioltezza, per i dem, non è più così scontata come poteva sembrare qualche mese fa. Già, perché nel capoluogo pugliese c’è da far dimenticare il pasticciaccio brutto combinato con la scelta del candidato sindaco. Vito Leccese, ex capo di gabinetto del primo cittadino uscente Antonio Decaro, al cui nome si è arrivati dopo un’estenuante trattativa con quelli che dovevano essere gli alleati: Cinquestelle e sinistra. Tentativi, ripensamenti, nomi bruciati. E invece, niente da fare: sia il Movimento che Sinistra italiana appoggiano la corsa dell’avvocato outsider Michele Laforgia. Che promette di togliere parecchi voti al candidato dem. Tanto che qualcuno nei giorni scorsi ha agitato lo spauracchio: non è che ci arriva Laforgia, al ballottaggio contro il centrodestra (rappresentato dal leghista Fabio Romito)?

Ecco perché la potentissima macchina da preferenze di Decaro è si è messa in moto. Con un preciso ordine di scuderia: scrivere il nome del sindaco uscente sulla scheda per le Europee accanto al simbolo del Pd (Decaro punta a quota 200mila preferenze) e barrare quello del suo “delfino” sulla scheda per il Comune. Con l’auspicio che i voti di Laforgia arrivino al secondo turno (visto che la percentuale bulgara del 65% con cui il quasi ex primo cittadino fu rieletto cinque anni fa viene ritenuta inarrivabile, con due candidati di centrosinistra). Insomma: è anche per questo che Schlein ieri ha fatto una lunga tappa tra Bari e la provincia pugliese. E ne ha approfittato per lanciare strali contro il provvedimento del governo sulle liste d’attesa. Un «decreto fuffa», va all’attacco la leader dem, «una presa in giro ai cittadini fatta a cinque giorni dal voto». E «non lo dico soltanto io o il Partito democratico, lo dicono le regioni della destra e gli esperti: dentro il decreto ci sono misure già previste e senza mettere un euro in più, anzi si cerca di facilitare il privato». Piuttosto, è l’appello, «approvino la legge presentata a mia prima firma che chiede di fare quello che serve: più risorse sulla sanità pubblica e sblocco al tetto delle assunzioni».

Ma la tappa barese è anche l’occasione per tornare sull’inchiesta – e le gaffe – che hanno coinvolto la giunta di Michele Emiliano. Dall’arresto dell’ex assessore Alfonso Pisicchio alle dimissioni della responsabile dei Trasporti di giunta Anita Maurodinoia. «TeleMeloni faceva 5 servizi al giorni quando le indagini non sfioravano nemmeno da vicini Decaro e Emiliano», sferza. «Poi hanno arrestati Toti e i ministri di Meloni si sono messi a fare gli avvocati d'ufficio e Toti ancora non si è dimesso. Che ipocrisia».

ASTICELLE

L’altra potenziale patata bollente da maneggiare con cura è il capoluogo toscano. Dove Schlein arriverà domani pomeriggio, per un comizio in un popoloso quartiere fuori dal centro e dalla Ztl (l’Isolotto) insieme alla candidata sindaca Sara Funaro. Una decina di giorni fa un sondaggio aveva fatto sobbalzare sulla sedia parecchi dirigenti del Nazareno: Eike Schmidt, l’ex direttore degli Uffizi in corsa per il centrodestra, tallonava Funaro a soli tre punti di distanza. Con Italia viva di Matteo Renzi all’11%, a fare (forse) il bello e il cattivo tempo in caso di ballottaggio. Ecco perché bisogna puntellare le mura della roccaforte. Perché in caso di sconfitta, a Firenze come a Bari, anche un risultato a quota 20% alle Europee (l’asticella del successo) potrebbe far ripartire la grancassa delle polemiche interne contro la segretaria. I cui fedelissimi, in ogni caso, ambiscono a bissare “quota Zingaretti”, il 22,7% di cinque anni fa (quando in squadra però c’erano ancora Renzi e Calenda). In quel caso sì – assicurano – che Elly sarebbe blindata.

