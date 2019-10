Elezioni, ecco perché con il Salvinellum nessuno ha la maggioranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 07:00

«Chi vince governa, chi perde non rompe le palle». Al Matteo Salvini non difetta la capacità di parlar chiaro. E così, nel presentare il referendum elettorale proposto per il tramite di cinque Regioni a trazione leghista, ha utilizzato meno di dieci parole.Il sistema uninominale, in effetti, è semplice. Lo hanno inventato gli inglesi quattro secoli fa e da allora non lo hanno mai abbandonato. Una volta stabilito il numero di deputati da eleggere, si divide il paese in tanti pezzettini chiamati collegi e in ciascuno di essi è eletto il candidato che prende un voto in più.