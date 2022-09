Elezioni politiche 2022 - Domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 milioni di italiani si recheranno alle urne per le prime elezioni politiche autunnali della storia della repubblica. Dopo due mesi di sondaggi e previsioni potremo verificare chi davvero è riuscito a cogliere al meglio l’umore degli italiani e se i pronostici verranno confermati o ribaltati. La buona notizia per gli impazienti è che per sapere chi ha vinto bisognerà aspettare pochissimo perché lo spoglio comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Instant poll ed exit poll

Già alle 23 gli istituti che realizzano sondaggi daranno i primissimi instant poll e il dato sull’affluenza. Poco prima di mezzanotte arriveranno i risultati parziali dallo scrutinio delle schede per il Senato, mentre per quelle della Camera bisognerà aspettare un po’ di più. I risultati definitivi si sapranno soltanto a notte inoltrata. I cittadini avranno un’ampia scelta di maratone televisive su cui seguire in diretta notizie, reazioni e proiezioni.

Elezioni politiche, ora i partiti scoprono il Fattore Sud: la crescita M5S riapre le sfide nei collegi

Rai

La Rai metterà in campo tutte le sue reti principali per coprire al meglio la notte elettorale. Alle 22:40 partiranno Porta a Porta – Speciale elezioni su Rai 1 e “Tg3 speciale elezioni” su Rai 3. A mezzanotte ci si sposterà sui Rai 2 per “Tg2 Speciale Elezioni”. Maratona non stop dalle 22.30 del 25 settembre fino alle 2 di notte del 27 per Rainews24. Nel corso delle varie trasmissioni saranno diffusi exit poll e proiezioni curati dal consorzio Opinio Italia. L’informazione ripartirà poi lunedì mattina con gli aggiornamenti dello speciale Tg1 a partire dalle 6. In serata largo spazio agli approfondimenti con Tg2 Post, Presa Diretta Speciale elezioni sui Rai 3 dalle 21 e Porta a Porta alle 23. Dalle 22:55 di domenica partirà anche lo speciale di Rai Radio 1 per chi dovesse o volesse seguire lo spoglio alla radio.

Mediaset

Per le reti del gruppo Mediaset i dettagli sono ancora da definire, ma si sa già che domenica 25 settembre andrà in onda fin dalla prima serata uno speciale di Quarta Repubblica che si servirà degli exit poll e delle proiezioni dell’Istituto Tecnè.

Reddito di cittadinanza, a Sud verso il derby M5s-Pd. Ecco le posizioni dei partiti sul sussidio

La7

Su La7 a partire dalle 22 del 25 settembre l’immancabile appuntamento con la Maratona Mentana, che fin dal momento della chiusura dei seggi rilascerà gli exit poll realizzati per la rete dall’Istituto SWG. Anche qui da poco prima della mezzanotte saranno disponibili le prime proiezioni sui seggi vinti dalle diverse coalizioni e dai partiti. La maratona proseguirà fino alle 20 di lunedì sera con commenti e analisi di ospiti e giornalisti

Sky

Cinquanta ore di trasmissione anche per Skytg24. Il telegiornale diretto da Giuseppe de Bellis partirà con la propria maratona alle 22.30, mezz’ora prima della chiusura dei seggi e alle 23 diffonderà gli insatnt poll elaborati dall’Istituto Quorum/Youtrend.