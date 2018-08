Il ministro della Difesa Trenta: «Caserme, puntiamo sul Sud: sono preoccupata per i suicidi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Agosto 2018, 00:05 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 09:43

L’ultimo caso, sabato scorso: il suicidio di un marò a Brindisi, in caserma. Due settimane fa era stato invece un caporal maggiore a togliersi la vita davanti a Palazzo Grazioli, residenza dell’ex premier Berlusconi, nel centro di Roma. Un fenomeno che «preoccupa» il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. «Occorre lavorare duramente per stare più vicino ai nostri militari e alle loro famiglie - è il pensiero dell’esponente del M5S - iniziando a incrementare il lavoro degli psicologi al fianco dei nostri soldati».Oltre a un piano per aumentare le ore e i colloqui di “supporto”, il ragionamento della Trenta si spinge anche più avanti: «La strada è lunga ma occorre intraprenderla se vogliamo davvero cambiare le cose». E qui il suo pensiero, in questi giorni di preoccupazione affatto celata, va al futuro con un piano ambizioso da mettere in cantiere in questa legislatura. «La maggior parte dei nostri soldati proviene dal Sud e gran parte delle nostre caserme sono al Nord. Ma il nemico - ragiona Trenta - non viene più dalle Alpi, oggi le dinamiche sono più complesse e dobbiamo riadattare lo strumento della Difesa alle nuove minacce e ai nuovi sviluppi».