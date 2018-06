Sanzioni alla Russia e missioni: debutto alla Nato per Trenta

Giovedì 7 Giugno 2018, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova ministra della Difesa Elisabetta Trenta farà il suo esordio sulla scena internazionale partecipando oggi e domani alla riunione dei ministri della Difesa della Nato.L'incontro si svolgerà per la prima volta nella nuova sede del quartier generale dell'Alleanza Atlantica. I ministri della Difesa discuteranno dei principali temi d'attualità. A margine della riunione si svolgerà anche un incontro dei rappresentati dei Paesi che partecipano alla coalizione anti-Isis.Per il ministro italiano due i temi caldi. Le sanzioni alla Russia, che il governo Conte si è impegnato a far ritirare, proposta sui cui è già arrivato l'altolà della stessa Nato oltre che degli Stati Uniti, e le missioni militari italiane all'estero. Trenta assicurerà la «continuità» degli impegni presi con gli alleati, anche se nel contratto del governo giallo-verde si parla con chiarezza di ripensare quelle negli scenari più lontani come l'Afghanistan.