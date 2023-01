Au revoir, Elly. Il Congresso del Pd si avvicina e le placche tettoniche delle correnti dem iniziano a muoversi intorno ai due volti del derby emiliano-romagnolo per la segreteria: il riformista Stefano Bonaccini, la movimentista Elly Schlein. Con il bilancino che nelle ultime ore, almeno stando ai rumors dei capi-corrente, inizia a pendere verso il primo. Crescono infatti le defezioni nel fronte che sostiene la paladina dei diritti civili fresca di tessera Pd.

APPROFONDIMENTI Bonaccini fa tappa ad Avellino, il candidato dem in tour nel Sud Italia Congresso Pd, l'ira di De Luca: ​«Sempre la solita liturgia» Mastella e Noi di centro: «Non andremo più soli»

Pd per la prima volta sotto il 15% (e comincia la diaspora): da Castagnetti a Zanda, cosa sta succedendo

Un esempio? Raccontano che Brando Benifei, capodelegazione dei dem al Parlamento europeo e giovane big del partito, sia deciso a rompere gli indugi. E a dirottare i consensi del gruppo di giovani che lo seguono, riuniti nella neo-nata formazione “Coraggio Pd”, sul governatore emiliano-romagnolo. Questione di opportunità oltre che di affinità. Saltata l’interlocuzione per fare il capo-mozione della Schlein - e in assenza di altre garanzie (fra le altre, una candidatura da capolista nel Nord-Est alle europee del 2024) - la virata è quasi pronta. E non è un caso isolato, anzi.

GLI SCHIERAMENTI

Se Dario Franceschini resta fermo nel suo sostegno all’ex volto di Occupy Pd, lo stesso non si può dire della sua corrente, Area Dem. Dove il fronte Bonaccini continua imperterrito a fare acquisti. Da Pina Picierno, chiamata da Bruxelles per chiudere il ticket con il governatore, all’eurodeputata Patrizia Toia. E che dire di Piero Fassino, l’ex capo dei Ds che ha infine optato per la virata su Bonaccini lanciando “Iniziativa democratica”? Appello a cui risponderanno, più o meno esplicitamente, diversi nomi illustri d’area, dall’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti al segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. Stesso copione per i quadri regionali, cioè chi davvero conta in vista del Congresso. Anche qui, il calciomercato dei riformisti prosegue. Si dice che in Sicilia, per dire, i quadri dirigenti di Area Dem, da Peppino Lupo a Teresa Piccione fino a Nello Dipasquale, siano pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo (di Elly) e sostenere Bonaccini. E i lettiani? Divisi, anche loro. Se un peso massimo come Francesco Boccia ha già scelto il campo - è lui il coordinatore della mozione Schlein - altri sono pronti a sposare la causa del governatore che piace ai renziani. Meloni, Basso, Ascani, Quartapelle. «Verranno un po’alla volta», si danno di gomito convinti nel cerchio Bonaccini. Insomma, nel magma delle correnti dem alla vigilia del Congresso la ricetta ecumenica di Bonaccini fa proseliti un po’ovunque, dagli ex Ds ai popolari (tra di loro, chi ha un filo diretto con il candidato è Giuseppe Fioroni).

Elly da parte sua può contare sullo zoccolo duro dei DS - in questi giorni è bollente la cornetta dell’ex tesoriere Ugo Sposetti - e scommette sul voto di opinione che la vede favorita alle urne delle primarie. A cui parteciperà anche l’ “underdog” Antonio Guizzetti, bergamasco, 73 anni, venti trascorsi alla Banca Mondiale dove ha lavorato con Mario Draghi (ma dovrà raccogliere 4mila firme per presentarsi).

Alla data clou manca, anzi mancherebbe poco più di un mese. Il condizionale è d’obbligo viste le richieste piovute un po’ ovunque di spostare in là la data delle primarie. Il motivo? Coincide con l’election day delle regionali in Lombardia e Lazio, il 12-13 febbraio, e sovrapporre i due appuntamenti «non è stata una scelta brillante», si lamenta Gianni Cuperlo, sceso anche lui in campo per tentare ancora una volta la corsa al vertice. Sulla tabella di marcia peserebbero anche i ritardi delle iscrizioni sul sito e della verifica dell’anagrafe. Fonti del Nazareno però calano il sipario sull’ipotesi di un rinvio: «Il percorso per il Congresso resta quello».