Mossa del Friuli con la sponda del Viminale: ronde ai confini per bloccare gli arrivi da Est

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono inquadrati o no fra i carabinieri, oggi, i circa 8 mila forestali dopo la riforma della legge Madia? C'è chi polemicamente sosteneva che ormai sarebbero rimasti alla scrivania a girarsi i pollici, loro stessi per bocca dei sindacati lamentavano di non poter più esercitare sul campo le competenze che avevano maturato in tanti anni: conoscenza del territorio, capacità di prevenzione e interventi per spegnere gli incendi («Oggi possiamo solo chiamare i vigili del fuoco»). Ma da ieri c'è un nuovo compito affidato, per cominciare, ai forestali del Friuli Venezia Giulia su richiesta del presidente leghista della Regione, Massimiliano Fedriga, e subitanea concessione del ministro dell'Interno, Salvini: vigilare sulle frontiere.