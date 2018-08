Nave Diciotti, lo sbarco nella notte: Cei, Albania e Irlanda accolgono i profughi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 26 Agosto 2018, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul fronte migranti l'ultima notizia di una giornata spasmodica è arrivata quasi all'una di notte. Il commissario Ue alla migrazione Dimitri Avramopoulos ha commentato così la soluzione del caso Diciotti: «Sono contento ma la solidarietà volontaria non basta, dobbiamo avere misure strutturali».Era già chiaro nel pomeriggio di ieri che l'estenuante braccio di ferro sui migranti ospitati da cinque giorni sulla nave Diciotti nel porto di Catania si stava sbloccando. In serata la brusca accelerata su tutti i fronti conclusasi fra la mezzanotte e l'una con la sbarco di tutti i profughi. La conclusione notturna è stata preceduta dalla notizia che la Procura di Trapani ha indagato il ministro degli Interni Matteo Salvini per arresto illegale e che, come da legge, ha trasferito i suoi atti al Tribunale dei ministri. Ancora prima è arrivata la decisione dell'Albania che ha accettato di ospitare 20 profughi. In serata poi lo stesso Salvini, nel corso di un comizio, aveva annunciato che 117 profughi saranno accolti dalle strutture della Chiesa italiana dopo un accordo con la Conferenza episcopale. Nel pomeriggio dall'Irlanda Papa Bergoglio aveva chiesto ai politici «umanità sul tema migranti» e probabilmente non a caso in serata si era saputo che anche l'Irlanda avrebbe accolto dai 20 ai 25 migranti.In nottata sono arrivate anche le dimissioni dall'Aifa, l'Agenzia del farmano, del dottor Stefano Vella. Durissimo il suo comunicato: «Quella delle Diciotti è stata una vicenda intollerabile: l'Italia assicura la salute a tutti, anche a coloro che passano sul suo territorio e questo principio non può essere messo in discussione anche dalla battaglia per un'equa distribuzione dei migranti in Europa».