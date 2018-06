Porti, soldi all'Africa e flessibilità: tre linee rosse dell'Italia per la Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Giugno 2018, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 08:15

BRUXELLES - Giuseppe Conte scava tre trincee. In vista dello scontro di questo pomeriggio al Consiglio europeo sui migranti, il governo italiano apre alla trattativa. Si dice disposto a prendere in esame la questione dei movimenti secondari tanto cara ad Angela Merkel, che a Berlino rischia l'osso del collo. Ma, appunto, si attesta sul campo di battaglia con tre richieste prendere o lasciare. Obiettivo: chiudere il cerchio di un Grande Scambio e ottenere, di fatto, il superamento del regolamento di Dublino.Le prime due richieste sono in chiaro: l'affermazione del principio della responsabilità condivisa dei salvataggi in mare (ora chi accoglie i naufraghi deve tenerseli) e lo stanziamento di 500 milioni per il fondo fiduciario per l'Africa. Soldi indispensabili per creare i campi di assistenza e informazione in Marocco, Niger, etc.La terza richiesta, invece, marcia sotto traccia ed è rivolta essenzialmente alla Merkel: okay a riprendersi gli immigrati sbarcati nel nostro Paese, registrati e poi fuggiti a Nord (nessuno sa esattamente quanti sono): i movimenti secondari. In cambio però il governo chiede che all'Italia venga riconosciuta una flessibilità sui conti, oppure come ha detto Conte nell'aula della Camera di poter finanziare la riforma dei centri d'impiego e l'introduzione del reddito di cittadinanza con i fondi europei.