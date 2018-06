Accordo Ue (e nuove polemiche) sui migranti: ecco chi sono i vincitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 30 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima annunciato in modo trionfante, poi oggetto di rimpalli e rintuzzamenti con gli altri leader europei. L'accordo quadro firmato all'alba sulla gestione europea dei migranti, per l'Italia contiene risultati importanti e amari passi indietro.Roma considerava fondamentale che passasse l'impostazione politica che effettivamente guida il documento: le migrazioni vanno gestite a livello europeo, con un approccio condiviso, dall'accoglienza dei richiedenti asilo alla sorveglianza delle frontiere esterne capitolo, quest'ultimo, su cui potrebbero esserci rapidamente nuovi sviluppi e investimenti europei in termini di uomini e mezzi. Il punto più difficile da accettare per il governo guidato da Giuseppe Conte è che relocation dei richiedenti asilo e gestione europea dei rimpatri vengano collegati all'apertura di centri di detenzione nei paesi di primo approdo. L'Italia si era detta disposta ad aprire i centri (difficili da gestire, specie con numeri elevati) se avessero fatto lo stesso Francia e Spagna. A fine giornata è chiaro che non sarà così e che quindi l'intero capitolo è in stallo.