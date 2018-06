L'Italia scuote l'Ue: così la lite tra Conte e Macron ha dato una svolta alla trattativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 07:00

BRUXELLES - «Basta solidarietà a parole, servono fatti concreti. Non siamo disponibili a compromessi al ribasso. O passa tutto il pacchetto sui migranti, oppure faremo saltare le conclusioni del vertice». Giuseppe Conte affronta il summit sui migranti a muso duro. Minaccia un veto che l'Italia, in settant'anni di storia europea, non ha mai fatto scattare. L'obiettivo del premier non è la luna. È ottenere che la responsabilità dei salvataggi in mare venga condivisa. In base a due modelli: l'apertura di altri porti europei alle navi di soccorso, come è accaduto con l'Aquarius finita in Spagna. Oppure con l'approdo in un solo Paese, ma poi con una redistribuzione immediata dei migranti: il caso della Lifeline, arrivata a Malta e i profughi subito redistribuiti negli altri Stati europei. Solo a queste condizioni, più 500 milioni per realizzare campi di accoglienza in Africa, l'Italia accetterà di soddisfare la richiesta di Angela Merkel di riprendersi gli immigrati sbarcati in Italia e poi fuggiti in Germania. I famosi movimenti secondari.