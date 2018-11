Lunedì 19 Novembre 2018, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 16:08

«La sintesi politica mi è facilitata come massima autorità di governo dal contratto di governo, che prevede di potenziare la raccolta differenziata, per andare oltre gli impianti attuali». Così il premier Giuseppe Conte arrivando in prefettura a Caserta per il protocollo d'intesa sui rifiuti.«In una fase di transizione potremo lavorare ad affrontare una serie di criticità - ha aggiunto il premier - il ministro Costa gestirà una serie di emergenze. Ma dobbiamo accelerare verso un'economia circolare, un sistema tra virgolette verde».Insieme con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i ministri giunti a Caserta, Conte ha incontrato in prefettura don Maurizio Patriciello, protagonista della lotta ai roghi tossici. «Dobbiamo ammettere che su certi temi ci possano essere differenze di posizioni, ma l'importante é la sintesi di governo. Nel contratto é ben chiaro che bisogna lavorare a una raccolta differenziata sempre più capillare», ha assicurato il presidente del Consiglio.